京都府南丹市で行方不明になった市立園部小の安達結希（ゆき）君（１１）の遺体が見つかった事件で、京都府警は１６日、父親の会社員安達優季（ゆうき）容疑者（３７）を死体遺棄容疑で逮捕した。

「私がやったことに間違いありません」と容疑を認めている。捜査関係者によると、逮捕前の任意聴取に「殺した」とする趣旨の供述もしており、府警は死亡に至る経緯についても調べる。

発表では、安達容疑者は３月２３日朝から４月１３日夕までの間、同市内の山林など数か所に結希君の遺体を運び、遺棄した疑い。防犯カメラの捜査などで安達容疑者が浮上したという。

結希君の遺体は１３日に山林で発見されたが、死後、市内の別の場所にも遺棄されていた疑いがあることが新たに判明した。安達容疑者が複数回、移動させた可能性があるという。府警は１６日、死体遺棄事件での捜査本部を設置し、全容解明を進める。

捜査関係者によると、安達容疑者は１５日の任意の事情聴取で、死亡への関与を認める供述をしたという。司法解剖の結果、目立った外傷はなく死因は不詳とされたが、他殺であっても矛盾しないという。

安達容疑者は、結希君と養子縁組をした養父。結希君の母親が安達容疑者と結婚し、３人は同居していた。結希君は３月２３日朝に小学校に登校せず、同小が同日午前１１時５０分頃、母親に連絡し、行方不明が判明した。２３日朝の時点では、結希君が生きていたことが確認できているという。

安達容疑者は２３日正午頃に自ら１１０番し、「学校まで子どもを送ったが、迎えに行くと学校に子どもが来ていないと言われた」と説明していた。しかし学校の防犯カメラには、結希君の姿は映っていなかった。

他に関与した人物がいるかについて、府警は「捜査中」と説明。仲間がいるとの供述はないという。

結希君の行方不明後の３月２９日に通学かばんが同小の西約３キロの山中で見つかり、今月１２日に結希君のスニーカーに似た黒い靴が南西約６キロの山中で発見された。府警は安達容疑者が捨てた可能性があるとみており、死亡の経緯も含めて解明を目指す。

府警は１６日午後、安達容疑者を送検する。