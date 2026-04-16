被ると大人しくなるとSNSで話題の排水溝ネット。爪切り嫌いな猫さんに試してもらうと、とんでもないビジュアルに！？笑わずにはいられない光景が反響を呼んでいます。

注目の投稿は記事執筆時点で3.4万回再生を突破し、「古典的な銀行強盗の顔w」「可愛くておかしくてw最高です」「スターは違うなやっぱw」といったコメントが寄せられました。

爪切りをめぐっての攻防

YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-』に投稿されたのは、ミヌエットの「みにら」くんの笑撃的な姿。この日は、みにらくんが嫌いな恒例の爪切りを行ったそうです。

まずは普通に爪切りスタート

早速抱えて切っていくと、みにらくんはすぐに体をくねくね。予想通りの抵抗が始まりますが、準備万端なママさんはSNSで話題になった爪切り対策の一つ、紙テープをみにらくんの額にぺたり。かなり不満そうですが効果はあったようで、大人しく右前足の爪を切らせてくれたといいます。

くねくね始まりました

かなり不服そうなご様子

排水溝ネットを被ってみたら…

さすがに後ろ足は許してくれなかったため、これまたSNSで話題となった洗濯機の排水溝ネットにチェンジです。頭に被せて顔を覆ってもらうと、みにらくんは困り顔のようなちょっぴり情けない表情になったのだとか。

なんとか装着完了

可愛い困り顔に

激しい抵抗が続きます

抵抗すればするほど長引くとも知らず、怒りの声を上げてさらに激しく体をくねらせるみにらくん。そして、ママさんが抱え直したその時だったといいます。みにらくんがネットを脱ごうと、両前足でぐいーっと引っ張った結果…。

見覚えのある笑撃的すぎる光景

可愛いお顔がとんでもない変顔に！真剣なみにらくんには申し訳ないのですが、そのお姿はまるでストッキング芸。ママさんも思わず笑ってしまったものの、「可哀想だけど結構効果ある」とのことで、ネットに気を取られている隙に切り終えることができたのだといいます。

ぐいーっ

芸人顔負けのリアクション芸

ネットと格闘中に次々と

そうして役目を終えたネットをスポンッと脱がせる時も、目が吊り上がった顔になっていたそう。頑張りと共に、様々な変顔も披露してしまったみにらくんなのでした。

最後まで面白いみにらくん

投稿を見た視聴者さんからは「みにらくんには悪いがめちゃくちゃ笑ったわwww」「かわいすぎる～ww」「ひとりでストッキングコントしとるw」「相変わらず笑いのツボは完璧www」「自分で笑い取りに行くのさすがすぎるwww」など、爆笑コメントが殺到しました。

YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-』では、みにらくんの日常の様子が投稿されています。笑いの天才であるみにらくんの可愛い姿をたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。