降雨中止で、開幕からのカード勝ち越しは5でストップした。それでも、阪神・森下は既に次戦へ目を向けていた。室内練習場で黙々と打ち込み、16日の一戦に備えた。

「勝ち越す、勝ち越さないはどうでもいい。最終的に優勝できればいいので」

雨上がりの後の森下に期待は膨らむ。昨季、降雨中止を経た次の試合では5試合全てで安打を記録し、打率・333（21打数7安打）、4打点と好結果を残している。「恵みの雨」を有効活用して結果につなげてきた男が、今年も変わらぬ勝負強さを見せつける。

「第一線で活躍されてきた方。日本に帰ってきて、プロでやられているというのは本当にすごいこと。経験や、体のタフさというものがあるからだと思う。対戦がすごく楽しみ」

巨人は田中将が16日にスライド登板することが決まった。日米通算通算201勝を誇る右腕との対決に、背番号1は胸を躍らせていた。ここまでレギュラーシーズンでのマッチアップはない。「対戦はあまりないので。やってみてですね」と力を込めた。

「もっと打てる打席もあるので」。打率・302、6本塁打と順調すぎるスタートを切っても満足感はない。「最低30発」という目標に近づくためにも、雨上がりの聖地に大きな虹を架ける。（松本 航亮）