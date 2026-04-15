auもメーカー版のスマホを販売するブランド「au Flex Style」を立ち上げ！Nothing Phone (4a)などを取り扱い

KDDIおよび沖縄セルラー電話は15日、携帯電話サービス「au」においてオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）のスマートフォン（スマホ）を販売するau公式ブランド「au Flex Style」を2026年4月15日（水）に提供開始するとお知らせしています。auでは従来から公式アクセサリーブランド「au +1 collection」においてメーカー版の製品を販売してきましたが、新たにau Flex Styleとして独立します。

そのため、これまでにau +1 collectionにて販売していたメーカー版の機種に加え、au Flex Styleの第1弾として「Nothing Phone (4a)」と「OPPO Find N6 限定BOX」をラインナップに追加し、Nothing Phone (4a)は4月15日15時より予約受付を実施し、2026年5月8日（金）より順次発売され、OPPO Find N6 限定BOXは4月15日より販売されています。今後もメーカー版の取り扱いラインアップをさらに拡充することによって多様なニーズに応えていくとしています。


au Flex Styleはau Online Shopやau Style、KDDI直営店などにおいて対象となるメーカー版のスマホを販売するau公式ブランドで、これまでもauではau +1 collectionとしてメーカー版の機種を販売していましたが、新たにau +1 collectionから分けられることになりました。なお、他社でもソフトバンクが昨年12月からメーカー版のスマホを取り扱うブランド「SoftBank Free Style」を立ち上げており、どちらかといえば、これに追随した流れとなりそうです。

au Flex Styleでは取り扱われているメーカー版のスマホを機種単体で購入でき、購入後は別途用意した携帯電話サービスで利用し、au Flex Styleでは取り扱われている製品はauおよび携帯電話サービス「UQ mobile」の回線で使えることが保証されています。また支払方法は一括払いのほか、20万円未満のau Flex Style商品は12回または24回、36回、48回の分割払いから選べるようになっています。

現時点でのラインナップは第1弾として取り扱われる2機種に加え、au +1 collectionとして取り扱われていた「arrows Alpha」と「Xiaomi 14 Ultra」（カメラユニットセット）の合計4機種で、価格（金額はすべて税込）はNothing Phone (4a)の128GBストレージが58,800円、256GBストレージが64,799円、OPPO Find N6が299,900円、arrows Alphaが82,500円、Xiaomi 14 Ultraが199,900円です。

なお、販売拠点はNothing Phone (4a)がau Online Shopおよびau Style、KDDI直営店舗、OPPO Find N6およびarrows Alpha、Xiaomi 14 Ultraがau Online Shopのみで、Nothing Phone (4a)はau Online Shopでは5月8日に販売開始されますが、au StyleおよびKDDI直営店では2026年5月15日（金）に発売となるということです。その他、auではNothing Phone (4a)の発売に合わせてワイヤレスイヤホン「Nothing Ear (3)」および「Nothing Headphone (a)」をau +1 collectionにて発売します。



記事執筆：memn0ck


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