au Online Shopやau Styleなどでメーカー版を販売する「au Flex Style」が提供開始！第1弾でNothing Phone (4a)やOPPO Find N6が販売
|auもメーカー版のスマホを販売するブランド「au Flex Style」を立ち上げ！Nothing Phone (4a)などを取り扱い
KDDIおよび沖縄セルラー電話は15日、携帯電話サービス「au」においてオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）のスマートフォン（スマホ）を販売するau公式ブランド「au Flex Style」を2026年4月15日（水）に提供開始するとお知らせしています。auでは従来から公式アクセサリーブランド「au +1 collection」においてメーカー版の製品を販売してきましたが、新たにau Flex Styleとして独立します。
au Flex Styleはau Online Shopやau Style、KDDI直営店などにおいて対象となるメーカー版のスマホを販売するau公式ブランドで、これまでもauではau +1 collectionとしてメーカー版の機種を販売していましたが、新たにau +1 collectionから分けられることになりました。なお、他社でもソフトバンクが昨年12月からメーカー版のスマホを取り扱うブランド「SoftBank Free Style」を立ち上げており、どちらかといえば、これに追随した流れとなりそうです。
au Flex Styleでは取り扱われているメーカー版のスマホを機種単体で購入でき、購入後は別途用意した携帯電話サービスで利用し、au Flex Styleでは取り扱われている製品はauおよび携帯電話サービス「UQ mobile」の回線で使えることが保証されています。また支払方法は一括払いのほか、20万円未満のau Flex Style商品は12回または24回、36回、48回の分割払いから選べるようになっています。
現時点でのラインナップは第1弾として取り扱われる2機種に加え、au +1 collectionとして取り扱われていた「arrows Alpha」と「Xiaomi 14 Ultra」（カメラユニットセット）の合計4機種で、価格（金額はすべて税込）はNothing Phone (4a)の128GBストレージが58,800円、256GBストレージが64,799円、OPPO Find N6が299,900円、arrows Alphaが82,500円、Xiaomi 14 Ultraが199,900円です。
なお、販売拠点はNothing Phone (4a)がau Online Shopおよびau Style、KDDI直営店舗、OPPO Find N6およびarrows Alpha、Xiaomi 14 Ultraがau Online Shopのみで、Nothing Phone (4a)はau Online Shopでは5月8日に販売開始されますが、au StyleおよびKDDI直営店では2026年5月15日（金）に発売となるということです。その他、auではNothing Phone (4a)の発売に合わせてワイヤレスイヤホン「Nothing Ear (3)」および「Nothing Headphone (a)」をau +1 collectionにて発売します。
記事執筆：memn0ck
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