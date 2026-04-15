菊池風磨と畑芽育（152cm）の身長差に反響殺到！「こんなに背が高いんだ」「風磨くんがさらに高身長に見えてキュン」「メロすぎる」「少女マンガみたいで最高」

【動画＆写真】菊池風磨と畑芽育の告知＆コメント動画／『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』メインビジュアル／菊池風磨＆畑芽育×氷川きよしのオフショット

菊池風磨（timelesz）と畑芽育がMCを務める日本テレビ系の新音楽番組『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』が4月7日にスタートした。

同番組は、毎回1組のアーティストを招き、新曲に込めた思いや制作背景を掘り下げながら、その物語を軸にしたスタジオライブを届ける新たな音楽番組。初回には氷川きよし、14日の放送にはアイナ・ジ・エンドが出演した。

■シックな装いで並ぶ菊池風磨と畑芽育

番組公式Xでは、プレゼントキャンペーンを告知。白いレンガ調の壁を背景に並ぶ菊池と畑の姿が公開された。

菊池はネイビーのスーツにブラックのシャツとネクタイを合わせたシックな装いで、すらりとしたスタイルが際立つ。畑はコンパクトな黒のトップスを着こなし、シンプルながら上品な雰囲気を見せている。

落ち着いたカラーでそろえたふたりのファッションは、番組のムードにもぴったり。きれいめな着こなしのなかで見せる身長差も目を引く1枚となっている。

SNSでは「身長差がメロすぎる」「身長差すごい」「私と並んだらこんな感じかぁ」「風磨くんと芽育ちゃんの掛け合い今後も楽しみ」「少女マンガみたいで最高」「風磨くんがさらに高身長に見えてキュン」「2人ともかわいい」「こんなに背が高いんだ」といった声が寄せられている。

■菊池風磨＆畑芽育『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』メインビジュアル

■菊池風磨＆畑芽育のコメント動画

■菊池風磨＆畑芽育×氷川きよしのオフショット