新生活で家電を一式そろえるなら「セット購入」のほうが得？ “1万円以上安くなる”とも聞きますが、単品で買う場合と総額はどれくらい違うのでしょうか？

家電のセット販売とは？

家電のセット販売とは、新生活に必要な家電を一式そろえて販売されているもののことです。

例えば、ある家電量販店では、以下のような内容の「新生活家電セット」を販売しています。



・2点セット：冷蔵庫・洗濯機

・3点セット：冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ

・4点セット：冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ・掃除機

・5点セット：冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ・掃除機・炊飯器

また、上記に電気ケトルとオーブントースターがプラスされた7点セットを販売している店などもあるようです。

一人暮らしに必要な家電は人によって異なる部分もあるかもしれませんが「まずそろえておきたい」と思う人が多いと考えられる家電がセットになっています。「自炊はしないので炊飯器は不要」「作り置きしたいので冷蔵庫と電子レンジは必要」というように、ライフスタイルに合わせて自分に合ったセットを選べるでしょう。



単品購入との価格比較

家電セット販売の魅力のひとつが、家電を単品で購入した場合よりも安いことです。

ある家電専門店が販売する家電セットを例に挙げ、単品購入との価格比較を表1にまとめました（すべて税込み）。

表1

家電専門店A 家電専門店B 単品価格 5点セット価格 単品価格 4点セット価格 冷蔵庫：約3万円 約6万円 冷蔵庫：約4万円 約4万円 洗濯機：約3万円 洗濯機：約3万円 電子レンジ：約1万円 電子レンジ：約1万円 炊飯器：約7000円 - 掃除機：約4000円 掃除機：約4000円 合計：約8万円 合計：約8万4000円

※筆者作成

家電を単品で購入する金額の合計より、セットで購入する金額の方が1万5000円～2万円ほど安い場合もあるようです。



家電セットを購入するメリットと注意点

家電セットを購入するメリットは、新生活を始めるにあたって何かと出費が多くなる時期に、お得に家電を購入できることです。また、必要な家具を一度にそろえられるため、新生活の準備をスムーズに進められるというメリットもあります。

ただし、セット内容が決まっているため、人によっては不要な家電が含まれている場合もあるでしょう。自分にとって必要な家電だけがセットになっている商品がなかなか見つからない可能性もあります。

また、もともと割引価格で販売されているため、基本的に価格交渉ができない点もデメリットとして挙げられます。単品で家電を購入する場合は割引交渉に応じてくれる可能性があるため、どちらが安く済むかは状況しだいともいえるでしょう。

必要な家電と不要な家電をよく考え、単品購入とセット購入のどちらがお得か比較してみることをおすすめします。



家電セットだと単品の合計より1万5000円～2万円ほど安い場合もある

冷蔵庫や洗濯機・電子レンジなど、新生活に必要な家電がセットになって販売されていることがあります。

それぞれの家電を単品で購入した場合の合計より1万5000円～2万円ほど安いこともあるため、お得に家電をそろえたい人はチェックしてみるとよいでしょう。

ただし、セット内容が決まっているので不要な家電が含まれている場合もあることや、単品で購入するときのように価格交渉ができない可能性があることなどの注意点もあります。

そのうえで、どちらを購入すべきか検討してみましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー