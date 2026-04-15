¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û¥²¥¤¥Ö¡¦¥¥Ã¥É¤¬±¦¸ªÉé½ý¤Î¤¿¤á£µ¡¦£³Ê¡²¬·ç¾ì¡¡¥á¥¤¥ó¤ÎGLOBAL²¦ºÂÀï¤ÎÄ©Àï¼Ô¤Ï¡ÖÌ¤Äê¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£µ·î£³ÆüÊ¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼Âç²ñ¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¤À¤Ã¤¿ÊÆ¹ñ¡¦£Á£Å£×¤Î¥²¥¤¥Ö¡¦¥¥Ã¥É¡Ê£²£¸¡Ë¤¬±¦¸ªÉé½ý¤Î¤¿¤á·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬£±£µÆü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥²¥¤¥Ö¤ÏÆ±Âç²ñ¤Ç£É£×£Ç£Ð¡¡£Ç£Ì£Ï£Â£Á£Ì¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤ÎÄÔÍÛÂÀ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·£±£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£³Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿£Á£Å£×¤Î£Ð£Ð£Ö¡Ö£Á£Å£×¡¡£Ä£Ù£Î£Á£Ó£Ô£Ù¡×¡Ê¥«¥Ê¥À¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¡Ë¤Î»î¹çÃæ¤Ë±¦¸ª¤òÉé½ý¤·ÅÓÃæÂà¾ì¡£Âç²ñ¸å¤Ë¥È¥Ë¡¼¡¦¥«¡¼¥ó¼ÒÄ¹¤«¤éÌµ´ü¸Â·ç¾ì¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥²¥¤¥Ö¤ÏÉé½ý²Õ½ê¤Î¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿·ÆüËÜÊ¡²¬Âç²ñ¤Ø¤Î»²Àï¤âÉÔ²ÄÇ½¤Ë¡£Æ±Âç²ñ¤Î¥á¥¤¥ó¤Ç¤ÏÅö½é¤ÎÍ½ÄêÄÌ¤ê£Ç£Ì£Ï£Â£Á£Ì²¦ºÂÀï¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤¬Ä©Àï¼Ô¤ÏÌ¤Äê¤Ç¡¢·èÄê¼¡ÂèÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£