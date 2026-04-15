King Gnu常田大希が手がけるポイントレス ジャーニー、アディダス オリジナルス×アトモスの「スーパースター」第2弾発売

adidas Originals（アディダス オリジナルス）とatmos（アトモス）、そしてKing Gnu（キングヌー） /MILLENNIUM PARADE（ミレニアムパレード）の常田大希が主宰するPOINTLESS JOURNEY（ポイントレス ジャーニー）によるトリプルコラボレーションモデル「SUPERSTAR II atmos DAIKI TSUNETA POINTLESS JOURNEY」が発売される。

本モデルは、2026年4月14日（火）よりatmosオンラインショップで抽選受付を開始し、4月25日（土）よりA.T.A.D、atmos各店舗、atmosオンラインショップで発売される。さらに、adidas Confirmedアプリでも4月20日（月）10:00から抽選応募受付がスタートし、アディダス オリジナルスの一部直営店では4月25日（土）10:00から販売開始となる。2022年11月に発売され、即完売となった第1弾の流れを汲む、待望の第2弾だ。

誕生以来半世紀以上にわたり、『SUPERSTAR』はスポーツの領域を超え、ミュージック、ストリート、ファッションといった多様なカルチャーとともに進化を遂げてきた。adidas Originalsを象徴するこの不朽の名作をベースに、常田の芸術的な視座と、atmosならではの編集力を融合。クラシックな佇まいと革新性が共存する、特別な一足が完成した。

本作は、音楽・アート・ファッションといった領域を横断してきた常田の美学が結集したクリエイティブプロジェクト“POINTLESS JOURNEY”（無意味な旅）を軸に、adidas Originalsの確かなクラフツマンシップ、そしてatmosが築いてきたストリートの感性とともに具現化。三者それぞれのアイデンティティが、より深度を増したプロダクトとして結実している。

カラーは、深みのあるDGH SOLID GREYと、都会的で研ぎ澄まされた印象のCLEAR ONIXの2色展開。アッパーには、上質なスエード素材を採用し、アイコニックなシェルトゥまで同素材で仕上げることで、「SUPERSTAR」の象徴的なフォルムに新たな質感と奥行きを添えている。

ディテールにも、常田の美意識が随所に反映されている。シュータン裏には本人のサイン刺繍を施し、取り外し可能な2種類のロングシュータンを付属。さらに、サイドには通常の「SUPERSTAR」ロゴに代えて、「POINTLESS JOURNEY」の刻印を採用。付属品として、2組のシューレースとカスタマイズ用のメタル製シュータン グラフィックピン（2種）を同梱。細部に至るまで、着用者自身が完成させることを前提に設計された一足となっている。

King Gnuは史上最多都市・最多公演数を巡るツアー「King Gnu CEN+RAL Tour 2026」を開催中。2026年4月14(火)、15(水)千葉LaLa arena TOKYO-BAY公演の会場サイネージではプロモーション映像も特別に放映される。

【商品情報】

adidas Originals SUPERSTAR II atmos DTPJ​​品番：KJ8846 / KJ8847価格：19,800円 (税込)サイズ：23.0cm〜29.0cm、30.0cm

【販売詳細】

■atmos■

抽選受付：2026年4月14日(火) 12時00分〜4月23日(木)8時59分発売日：2026年4月25日(土)展開店舗：A.T.A.D/atmos 渋谷/atmos 名古屋 PARCO/atmos 京都/atmos 心斎橋/atmos 広島/atmos 博多/atmosオンライショップ特設ページ：https://www.atmos-tokyo.com/lp/adidas-atmos-sst2-pj■adidas Originals■抽選：2026年4月20日(月)10時00分〜4月25日(土) 9時59分受付：アディダス Confirmed アプリ発売日：2026年4月25日(土) 10時00分〜展開店舗：アディダス展開店：アディダス オリジナルス フラッグシップストア 原宿 / アディダス ブランドコア ストア 新宿 /アディダス オリジナルス ショップ 心斎橋 /アディダス オリジナルス ショップ 福岡※整理券配布adidas Confirmed：https://www.adidas.jp/confirmed