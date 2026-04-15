『泉京香は黙らない』場面写真＆新ビジュアル公開 飯豊まりえ＆高橋一生が背中合わせに
5月4日放送の「岸辺露伴は動かない」シリーズ最新作『泉京香は黙らない』（NHK総合）のキャラクターたちの場面写真が公開。あわせて、新たなアザービジュアルも解禁された。
【写真】新人漫画家・西恩ミカ役の堀田真由 『泉京香は黙らない』場面写真
本作は、『ジョジョの奇妙な冒険』で世界的な人気を誇る荒木飛呂彦の原作を実写化したドラマシリーズ「岸辺露伴は動かない」の最新作。露伴（高橋一生）の担当編集であり良き相棒でもある泉京香（飯豊まりえ）が主人公を務めるシリーズ初の物語となる。
今回公開された場面写真は、堀田真由演じる西恩ミカ、寛一郎演じる西恩奏士、橋本淳演じる勘助3人のもの。
西恩ミカは、京香がSNSで見つけた新人漫画家。あまりにもリアルな会話劇でたちまち話題となり、2巻で累計100万部の大ヒット。しかし、人と話すのが苦手で、担当編集である京香ですら、まだ会ったことがない。
西恩奏士は、ミカの双子の兄。話すのが不得意な妹にかわって、編集者との打合せなど、対外的なやり取りの一切を担っている。その過保護さは異常で、京香すらミカから遠ざけようとする。
勘助は、京香の新しい彼氏で、新聞社に勤める記者。京香を大切に思っているが、最近ではすこし行き過ぎた干渉が目立ってきた。
また、新たなビジュアルは、京香と露伴が背中合わせに立っているもの。京香が力強い目でまっすぐこちらを見つめている。
■あらすじ
「そんな言い方、ひどいじゃないですか！」漫画編集・泉京香は、岸辺露伴との打ち合わせで声を荒らげた。原因は、最近、京香が連載を立ち上げた新人漫画家・西恩ミカ。200万部の大ヒットだと得意気に語る京香に、露伴は「会話は強烈だが、絵やストーリーは平凡でアンバランス。この漫画家、なにかがおかしい」と痛烈に批判したのだ。京香は腹を立ててその場を後にする。
しかし、つい怒ってしまったのは露伴の指摘のせいばかりではなかった。京香自身も、ミカには違和感を覚えていたからだ。打ち合わせはいつも電話で、しかも兄の奏士としか話したことがない。実はミカには会ったことがない。どうやって描いているかも分からない。
急に不安に駆られた京香は西恩邸へと赴き、強引に西恩ミカと対面する。しかし、ミカの様子に京香の不安はさらに増す。いくら話しかけても何も答えない。代わりに答えてくるのは、ミカの横にピッタリと控える兄の奏士ばかりだった。
ドラマ『泉京香は黙らない』は、NHK総合にて5月4日21時30分放送。
【写真】新人漫画家・西恩ミカ役の堀田真由 『泉京香は黙らない』場面写真
本作は、『ジョジョの奇妙な冒険』で世界的な人気を誇る荒木飛呂彦の原作を実写化したドラマシリーズ「岸辺露伴は動かない」の最新作。露伴（高橋一生）の担当編集であり良き相棒でもある泉京香（飯豊まりえ）が主人公を務めるシリーズ初の物語となる。
西恩ミカは、京香がSNSで見つけた新人漫画家。あまりにもリアルな会話劇でたちまち話題となり、2巻で累計100万部の大ヒット。しかし、人と話すのが苦手で、担当編集である京香ですら、まだ会ったことがない。
西恩奏士は、ミカの双子の兄。話すのが不得意な妹にかわって、編集者との打合せなど、対外的なやり取りの一切を担っている。その過保護さは異常で、京香すらミカから遠ざけようとする。
勘助は、京香の新しい彼氏で、新聞社に勤める記者。京香を大切に思っているが、最近ではすこし行き過ぎた干渉が目立ってきた。
また、新たなビジュアルは、京香と露伴が背中合わせに立っているもの。京香が力強い目でまっすぐこちらを見つめている。
■あらすじ
「そんな言い方、ひどいじゃないですか！」漫画編集・泉京香は、岸辺露伴との打ち合わせで声を荒らげた。原因は、最近、京香が連載を立ち上げた新人漫画家・西恩ミカ。200万部の大ヒットだと得意気に語る京香に、露伴は「会話は強烈だが、絵やストーリーは平凡でアンバランス。この漫画家、なにかがおかしい」と痛烈に批判したのだ。京香は腹を立ててその場を後にする。
しかし、つい怒ってしまったのは露伴の指摘のせいばかりではなかった。京香自身も、ミカには違和感を覚えていたからだ。打ち合わせはいつも電話で、しかも兄の奏士としか話したことがない。実はミカには会ったことがない。どうやって描いているかも分からない。
急に不安に駆られた京香は西恩邸へと赴き、強引に西恩ミカと対面する。しかし、ミカの様子に京香の不安はさらに増す。いくら話しかけても何も答えない。代わりに答えてくるのは、ミカの横にピッタリと控える兄の奏士ばかりだった。
ドラマ『泉京香は黙らない』は、NHK総合にて5月4日21時30分放送。