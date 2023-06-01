京都府南丹市の山林で見つかった遺体は、行方不明だった小学生・安達結希（11）さんだと判明しました。死因は不詳だということです。

南丹市立園部小学校に通う11歳の安達結希さんは先月23日から行方がわからなくなり、警察が捜索を続けていました。

先月、安達さんの通学用かばんが見つかって以来、有力な手がかりはありませんでしたが、今月12日に安達さんのものとみられる黒色のスニーカーが見つかっていました。

そして、おととい、安達さんが通う小学校から南西におよそ2キロの山林で遺体で見つかりました。

司法解剖の結果、安達さんの死因は不詳で、死亡したのは3月下旬とみられるということです。鋭利な刃物による刺し傷や切り傷などは確認されておらず、着用していた服にも目立った損傷は確認されていないことなどから、警察はただちに事件性があるとは言えないとしています。

きのうは安達さんの遺体が見つかった場所の近くに、献花に訪れる人もいました。

同じ小学校の保護者

「本当にショック。それしかもう出てこない。なんとかならなかったのかという思い」

娘が安達さんの知人

「頭が真っ白というか…。娘の話では（安達さんは）人懐っこくて優しい子。こんな悲しいことは起こらない世の中になってほしい」

安達さんが通う小学校はきのう臨時休校となっていましたが、市の教育委員会によりますと、きょうから学校を再開するということです。