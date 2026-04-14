長引く中東情勢の影響で、幅広い分野で石油関連製品の値上がりが続いています。こうした中、リサイクル技術を活用し、事態を乗り切ろうという動きも出ています。



■原油価格高騰受け…ゴム手袋など順次値上げ予定の店も

お弁当容器やキッチン用品、文房具などが所狭しと並ぶ「シモジマ浅草橋本店」。一般のお客さんだけでなく、飲食店関係者なども多く利用するといいます。

しかし、プラスチックのコップやゴム手袋、不織布のおしぼりなどを来週、21日から順次、値上げする予定です。

長引く中東情勢の影響で、原油価格が高騰、原油から作られる様々な素材や製品の仕入れ先から値上げの要請があり、商品価格に反映せざるを得ないといいます。

■「購入制限」など“品切れ防ぐ努力”も

また、値上げを決めたものの、すでに一部で在庫が少なくなっている商品もあるといいます。そのため…

山下莉紗記者

「こちらの店ではビニール袋などで値上げを決めていますが、一部の商品では購入制限を実施しています」

購入制限をもうけるだけでなく、違うサイズや厚みの商品、紙製や木製など素材の違う製品をすすめるなどの対応をとっているといいます。

シモジマ広報室 神永峻大室長

「購入制限をもうけさせていただいて、商品の品切れは防ぐ形で努力をしている」

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原油から作られる石油関連製品は、1か月ほど前から値上がりが続いています。

ランドセルなどの材料となる人工皮革や、シャツなどに使われる化学繊維、工事現場などでみる三角コーンの原料など。今後も、身の回りの多くのものに影響する可能性があります。

■緩衝材の製造工場 「再生原料」で影響最小限に

一方で、こんな動きも…。

荷物などを衝撃から守る緩衝材の製造工場。この工場の一角では、小さな白い粒が作られていました。実はこれが「再生原料」だと言います。

上野美菜記者

「この再生原料から、新しいプチプチが作られます」

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再生原料のもととなるのは、この工場から出る端材や、同じ原料を使っているラップフィルム工場から出る端材のほか、リサイクルボックスで回収された「使用済み」の緩衝材など。これらを使って、原料の大半をリサイクルで賄っているといいます。

川上産業・事業管理部 小森智課長

「やはり（原料）そのものが減ることが一番の我々のリスクなので、引き続き（リサイクル活動を）継続的にやっていきたい」

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再生原料を多く使うことで、コストや供給への影響を最小限に抑えられているといいます。

川上産業・事業管理部 小森智課長「世の中ではプラスチックが減ってきているというような声もある。再生原料に関する興味は非常に高くなっているかなと」