遺体が発見されたのは小学校から約2キロの位置

京都府南丹市で見つかった遺体について、「子どもとみられる小柄な遺体」は行方不明になっている11歳の安達結希さんであることが捜査関係者への取材でわかりました。

【写真を見る】【速報】京都・南丹市で見つかった遺体 行方不明になっている安達結希さん（11）と判明

遺体が発見されたのは、安達さんが通う小学校から約2キロの位置だったということで、警察は安達さんが死亡した経緯を詳しく調べています。



高柳キャスター：

10分ほど前から、大きな警察車両2台が南丹警察署に戻っていく様子もありました。





京都府警で身元判明と司法解剖の結果について説明へ

京都府 南丹市 で13日の夕方に見つかった遺体は、行方不明になっている安達結希さんだと判明したということです。

このあと18時45分から、京都府警で身元判明と司法解剖の結果についての警察に対する取材が行われる予定だったのですが、その前に身元が判明したということがわかっています。



このあと、さらに詳しいことが説明される可能性がありますが、ひとまず遺体の身元が判明したという情報がこちらに入っています。

この警察署からも小学校は本当にすぐ近くにありまして、歩いて2〜3分で行けるくらいの距離だと思います。



そこから遺体が発見された現場は、車で5〜6分ほど。直線距離では2キロメートルほどとなっています。



そんな中で13日の夕方に遺体が発見された現場は、そこから1日経ち、身元が判明しました。