空港の「ラウンジ」でビールも軽食もタダ!? 年会費「1万1000円」のゴールドカードは年に何回の利用で元が取れる？

「カードラウンジ」とは

空港のカードラウンジとは、主に対象のクレジットカードのゴールド会員以上となっている人が無料で利用できるラウンジです。クレジットカードと空港ラウンジの運営会社が提携して運営しており、クレジットカードと当日の搭乗チケットを提示することで利用できます。

カードを忘れて提示できない場合はラウンジを利用できないこともあるので注意が必要です。対象となるラウンジはクレジットカードによって決まっているため、クレジットカード会社のホームページなどで確認しておきましょう。

同伴者については費用を支払って利用できる場合や、1名まで無料になる場合があります。その点もクレジットカード会社のホームページに記載されているはずなので、チェックしておくことをおすすめします。



何回の利用で元が取れる？

カードラウンジは、主に対象のクレジットカードのゴールド会員以上の方が無料で利用できるラウンジですが、会員以外の人も入場料を支払うことで利用できるケースもあります。

入場料はラウンジによって異なりますが、1000～1500円程度と考えてよいでしょう。なお、子ども料金が設けられているラウンジもあるようです。

今回は「年会費1万1000円のゴールドカードだと何回の利用で元が取れるか？」ということですが、大人料金で単純に計算すると7～11回で元が取れる可能性があります。

ただし、カードのランクによって年間に利用できる回数が制限されている場合もあるため、事前に確認しておいた方がよいでしょう。

制限回数を超えた場合は、基本的にラウンジごとに設定された入場料を支払って利用することになります。ただし、一部対象とならないラウンジもあるため、利用前に確認すると安心でしょう。



空港ラウンジで提供されるサービス

空港ラウンジは落ち着いた雰囲気の空間で、フライト前後の合間の時間を有意義に過ごせるようさまざまなサービスが提供されます。

空港のロビーには大勢の乗客がいてにぎわっていますが、ラウンジ内は静かなのでゆっくりとくつろげます。提供されるサービスの内容はラウンジによりますが、無料ドリンクが提供される場合もあるようです。

ソフトドリンクのみの場合とアルコール類の提供も受けられる場合があるため、確認しておくとよいでしょう。スナック類やビュッフェなどの軽食が提供されるラウンジもあります。

また、ラウンジ専用のWi-Fiを利用できるほか、雑誌や新聞の閲覧サービスも受けられるため、フライト前のひとときを充実した時間にできるでしょう。

中には、シャワールームが完備されたラウンジもあるため、出張帰りにオフィスに直行するときやリフレッシュしたいときなどに利用するとよいでしょう。シャワールームの利用は別途料金がかかる場合もあるため、事前にサービス内容を確認することをおすすめします。



一般料金1000～1500円のラウンジなら年に7～11回の利用で元が取れると考えられるが、利用回数が制限されている場合もあるので注意

「カードラウンジ」とは、主に対象のクレジットカードのゴールド会員以上の方が無料で利用できる空港ラウンジです。

年会費1万1000円のゴールドカードで利用する場合、一般の入場料を1000～1500円とすると、年に7～11回の利用で元が取れる計算になります。ただし、年間の利用回数が制限されている場合もあるので注意が必要です。

空港ラウンジでは無料のドリンクや軽食、ラウンジ専用のWi-Fiなどさまざまなサービスを受けられます。フライト前後のひとときを有意義に過ごしましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー