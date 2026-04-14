【「星のカービィ」Nintendo Switch 2用アクセサリー】 5月 発売予定

キーズファクトリーは、Nintendo Switch 2用「星のカービィ」アクセサリーの新作3種を5月に発売する。

今回発売する製品はJoy-Con 2のTPUカバーカバー、フロントカバー、本体やケーブルなどを収納できるボディバッグの3種。それぞれ組み合わせて使うことで、Nintendo Switch 2をカービィ尽くしに彩れる。

カービィ play with ワドルディ Joy-Con 2 TPUカバー for Nintendo Switch 2

価格は2,200円。しなやかかつ頑丈なTPU素材のJoy-Con 2カバーで、スティック横にスリットを備えるため脱着しやすい。背面には凸形状の滑り止めやボタン穴も備え、L側はミントブルー、R側はパステルピンクとなっている。

カービィ play with ワドルディ フロントカバー for Nintendo Switch 2

価格は3,500円。Nintendo Switch 2本体前面を汚れや傷から守るカバーで、従来品から20％軽量化したという。カバーを装着したままJoy-Con 2の脱着やゲームカードの入れ替え、ケーブルの抜き差しなどが可能で、廃熱口もふさがない。

ドックの使用も可能で、装着すればワドルディたちに囲まれながら別のワドルディを励ますカービィの姿を見ながら本体を充電できる。

カービィ play with ワドルディ アクティブボディバッグ for Nintendo Switch 2

価格は4,500円。Nintendo Switch 2本体と小物を専用の収納スペースで持ち運べるボディバッグで、左右どちらの肩にもかけられる仕様。本体用収納ポケット大小を備え、大にはNintendo Switch 2、Nintendo Switch、小にはNintendo Switch Liteを収納できる。

ケーブルなどを収納できる小物収納エリアにはポケット2つを備え、左右のファスナーでどちらからでも出し入れが可能。内部は起毛素材のクッションがあり、体に触れる背面はメッシュ生地となっている。

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