Threadsに投稿された可愛すぎる納豆ごはんが、大きな反響を呼んでいる。



【写真】パンダバージョンもあります

10歳の息子が喜ぶよう試行錯誤しているという母・あさひさんが作るなんとも可愛らしい朝の食卓。



栄養たっぷりの数々の料理とひきわり納豆をライオンの顔の形に盛り付け、ご飯の上に乗せた「ライオン納豆ごはん」。ノリやゴマでライオンの目・鼻まで細部にわたって表現された、遊び心と愛情あふれる一皿だ。



さらに使用している器もあさひさん自身がデザインしたオリジナルであるという。



投稿は5.7万回表示、いいね2,000件超を集め、



「なんですかこのめちゃくちゃ可愛いご飯は」



「朝からこんなご飯が出てきたら幸せ」



「栄養バランスパーフェクト！！贅沢すぎる！！」



といった絶賛のコメントが多数寄せられた。



ーー今回のライオンごはんをお子さんはどんな反応で食べてくれましたか？



あさひ：ライオン納豆ごはんを作ったのが久しぶりだったので、「きみ、久しぶりだね」とライオンに挨拶しつつ、喜んで食べてくれました！



ーーこのライオンごはん作りにかかった時間はどのくらいですか？



あさひ：だいたい20分ほどです。お味噌汁を作りながら魚を焼いているあいだに、挽き割り納豆をライオンの形に盛り付けました。前の日の夜に、献立と共にどの器を使うか決めておくと朝悩まないので楽です。



ーーこだわりの朝ごはん、どのような思いで作られているのですか？



あさひ：毎日の食事の用意は大変な家事ですし、義務感にかられるとつらくなるので、「作る方も楽しむ！」という気持ちで作っています。息子がいつも良いリアクションしてくれるので、今日はどんなのしようかなと私もやる気になりますし、息子も喜んでくれるので、Win-Winになっています。



ーー器もデザインされているとのことですが、こだわりを教えてください。



あさひ：私はご飯をかわいく盛り付けるのが好きですが、そういうのが苦手な方でも食事をかわいくしたいなと思ったときに器そのものが可愛ければ普通に盛り付けただけでも食卓が楽しくなるなぁと思い、こんなのがあったらいいなと思うものをデザインしました。 現在はオンラインショップを中心に販売もしています。



ーー投稿の反響へのご感想をお聞かせください。



あさひ：たくさんの方に反応をいただき、とても嬉しく励みになっています。真似したいと言ってくださる方もいて、ぜひ挽き割り納豆の可能性を一緒に広げていただきたいです。



◇ ◇



毎朝の限られた時間の中で、アイデアと愛情たっぷりの朝ごはんを用意するあさひさん。「作る方も楽しむ」という姿勢が息子さんとの食卓に温かい時間を生み出している。そんな毎朝の積み重ねが、親子の大切な思い出になっていくのだろう。



なお、あさひさんがデザインした器（torobi.）は、Instagramにて情報発信中で、オンラインショップでも購入できる。また、4月18日・19日には大阪のイベント「日々marché」にて対面販売も予定しているとのことだ。



（よろず～ニュース特約・皮下 勇生）