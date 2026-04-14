時給数十円の電話番から「会社員並みの月収」へ。65歳女性がAIで人生を激変させた“60の手習い”の衝撃
老後資金への不安、家族の事情、そして年齢の壁――。仕事を増やしたくても、新しい挑戦には二の足を踏んでしまう。そんな現実を前にしながら、65歳で生成AIを学び、在宅で稼ぐ力を身につけた女性がいる。ChatGPTやGemini、Adobe Fireflyなど複数のAIを使い分け、画像制作から提案文作成、企業向けの導入支援までこなす彼女の月収は、いまや会社員並み。時給数十円の仕事から抜け出し、人生を大きく変えた「60の手習い」には、シニア世代の働き方の未来が詰まっていた。
「今日のクライアントは40代女性向けのナチュラルブランド。どんなトーンで撮影イメージを組むべき？」
ChatGPTにそう問いかけると、色調や光の雰囲気、背景の候補が次々と返ってくる。方向性が固まったら、Geminiで構成を整理し、Adobe Fireflyにテキストを打ち込む。
「20代後半、日本人、ベージュの上質なロングコート、窓辺の柔らかい自然光、高解像度フォトリアル」
最後にClaudeで提案文を仕上げてクライアントに送れば、この日の作業は終わりだ。この日にかかった作業は2時間、副業としての対価は1万円。複数のAIをリレーのように使い分け、しっかりと稼ぐ岡山県在住のさゆっちさん（65歳）の仕事術である。
◆スタートは時給数十円の電話受付から
建築事務所や小学校でフルタイムで働いていた経験を持つさゆっちさんだが、在宅の副業を始めたのは数年前のこと。孫との同居がきっかけだった。
「孫が病気がちで病院通いもあり、家でできる仕事を探さざるを得なくなってしまって。年金だけで生活できるほどの余裕もなく、必死でした。しばらくは不安で夜も眠れない日々が続きました」
まず取り組んだのはWebデザインの勉強だった。ところが、学び終えてもすぐに仕事につながるわけではない。収入が途切れた空白期間を埋めようと飛びついたのが、オンライン秘書のサロンだった。
「電話対応がメインのお仕事で、待機時間もきちんと時給に含まれるのですが、それでも実質的な時給は数十円程度。1日5時間働いても、これでは生活は変えられないとひどく落ち込みました」
それでも現状への不安から、さゆっちさんは「腹をくくって学び直すしかない」と再び動き出す。
「さまざまなオンラインサロンに入って、デザインや動画編集を学び直しました。経験も実績もない私がすぐに稼げるはずもないのだけれど、『スキルが身につくだけ、電話番よりはるかにマシだ』と自分に言い聞かせ、アドビのソフトも習得しました。そしてクラウドソーシングに登録し、安く買い叩かれながら、ひたすら数をこなすだけの日々を過ごしました」
◆プロとしての信用が、単価を60倍に跳ね上げた
そんな彼女に転機が訪れる。2024年、所属していたコミュニティで「ショート動画用の画像をAIで生成してくれる人を探している」という募集がかかった。AI画像生成は未経験。それでもさゆっちさんは応募し、見事採用された。さゆっちさんはその日にChatGPTに課金して猛勉強を始めたという。
「勉強せざるを得ない状況に自分を追い込んで、とにかくやってみるしかないと思ったんですね。AIを使った画像生成はYouTubeで勉強しながら5日間で165枚の画像を納品しました。この時の単価は、1枚あたり50円。165枚納品しても、売上は8250円にしかなりませんでした。ChatGPTの月額料金を差し引けば、手元に残る額はわずかです。ただ、お金以上にAIの将来性に凄まじい可能性を感じられたのが良かった」
独学では限界があると悟ったさゆっちさんは、国内最大級のAIコミュニティに入会を決意した。週数回のウェビナーを通じてAIと真剣に向き合う中で、労働集約的なクラウドソーシングでただ量をこなすよりも、企業のニーズを満たすことが重要だと気づいたという。
「今日のクライアントは40代女性向けのナチュラルブランド。どんなトーンで撮影イメージを組むべき？」
「20代後半、日本人、ベージュの上質なロングコート、窓辺の柔らかい自然光、高解像度フォトリアル」
最後にClaudeで提案文を仕上げてクライアントに送れば、この日の作業は終わりだ。この日にかかった作業は2時間、副業としての対価は1万円。複数のAIをリレーのように使い分け、しっかりと稼ぐ岡山県在住のさゆっちさん（65歳）の仕事術である。
◆スタートは時給数十円の電話受付から
建築事務所や小学校でフルタイムで働いていた経験を持つさゆっちさんだが、在宅の副業を始めたのは数年前のこと。孫との同居がきっかけだった。
「孫が病気がちで病院通いもあり、家でできる仕事を探さざるを得なくなってしまって。年金だけで生活できるほどの余裕もなく、必死でした。しばらくは不安で夜も眠れない日々が続きました」
まず取り組んだのはWebデザインの勉強だった。ところが、学び終えてもすぐに仕事につながるわけではない。収入が途切れた空白期間を埋めようと飛びついたのが、オンライン秘書のサロンだった。
「電話対応がメインのお仕事で、待機時間もきちんと時給に含まれるのですが、それでも実質的な時給は数十円程度。1日5時間働いても、これでは生活は変えられないとひどく落ち込みました」
それでも現状への不安から、さゆっちさんは「腹をくくって学び直すしかない」と再び動き出す。
「さまざまなオンラインサロンに入って、デザインや動画編集を学び直しました。経験も実績もない私がすぐに稼げるはずもないのだけれど、『スキルが身につくだけ、電話番よりはるかにマシだ』と自分に言い聞かせ、アドビのソフトも習得しました。そしてクラウドソーシングに登録し、安く買い叩かれながら、ひたすら数をこなすだけの日々を過ごしました」
◆プロとしての信用が、単価を60倍に跳ね上げた
そんな彼女に転機が訪れる。2024年、所属していたコミュニティで「ショート動画用の画像をAIで生成してくれる人を探している」という募集がかかった。AI画像生成は未経験。それでもさゆっちさんは応募し、見事採用された。さゆっちさんはその日にChatGPTに課金して猛勉強を始めたという。
「勉強せざるを得ない状況に自分を追い込んで、とにかくやってみるしかないと思ったんですね。AIを使った画像生成はYouTubeで勉強しながら5日間で165枚の画像を納品しました。この時の単価は、1枚あたり50円。165枚納品しても、売上は8250円にしかなりませんでした。ChatGPTの月額料金を差し引けば、手元に残る額はわずかです。ただ、お金以上にAIの将来性に凄まじい可能性を感じられたのが良かった」
独学では限界があると悟ったさゆっちさんは、国内最大級のAIコミュニティに入会を決意した。週数回のウェビナーを通じてAIと真剣に向き合う中で、労働集約的なクラウドソーシングでただ量をこなすよりも、企業のニーズを満たすことが重要だと気づいたという。