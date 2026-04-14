あふれ出る親愛の表現として、猫が娘さんの背中へ乗る。そんなほほえましい光景を写した投稿が話題を呼んでいます。投稿は記事執筆時点でYouTubeで1.6万回再生され「5年経ってランドセルは背負わなくなったけど、今でもオデコは背負ってる」「ずっと仲良し姉妹」「ナウシカのテトみたいな関係が続いててめっちゃ可愛いw」といったコメントが寄せられました。

【動画：大好きな女の子の背中に乗るネコ→５年前を見てみると…『成長しても変わらない愛情』】

娘さんが大好きな猫さん

YouTubeチャンネル『ひのき猫』に投稿されたのは、キジ白猫の「おでこ」ちゃんが娘さんの背中へ乗っている姿。娘さんが大好きなおでこちゃんは、愛情表現として背中に乗るのだそう。

おでこちゃんが背中に乗ろうとすると、少し不安なのかためらう様子も見て取れますが、無事娘さんの背中に飛び乗ったといいます。

その後、乗られた娘さんは慣れた様子で、階段を「トットットッ」と駆け下りそのままリビングへ。おでこちゃんを下ろすために、体を丸めるようにかがんであげたのだといいます。

5年前を見てみると…

実はこの光景、珍しいものではないんです。おでこちゃんが初めて娘さんの背中に乗ったのは5年前。娘さんもまだ少し体も小さくおでこちゃんを乗せることに慣れていない様子だったそう。

二人ともぎこちない動きと少し幼さの残る様子が初々しいですが、現在の姿と何一つ変わっていません。サイズ感と雰囲気は違えど、5年前と現在の既視感がスゴいです。

バリエーション豊かな背中乗り姿

おでこちゃんの背中乗りも少しずつレベルが上がってきて（？）ランドセルを背負っている娘さんの背中に乗ったり、ときには見たこともないような不思議な体勢で乗ってみたりと、娘さんのことが大好きなのが行動から溢れ出ていたのだとか。

5年経ってもおでこちゃんの愛情は変わらず、娘さんのことを慕っている様子。大好きな娘さんの背中に乗れて大満足なおでこちゃんなのでした。

投稿には「ともに成長してきた仲良しな2人。癒される～」「おでこが娘さんの事大好きなのがよーくわかりますね」「現在の動きがサクサク過ぎて立派なおでこ運び師になってるw」「月日が経ち、ともに成長してもお互いに可愛さは変わらず。いつまでもいい関係でいてほしいです」「ノリノリおでこちゃんかわいい♡」「5年前からおでこちゃんと娘さんの関係が素敵ですね」などのコメントが寄せられ、おでこちゃんと娘さんの変わらぬ愛の形に多くの視聴者が癒されたようです。

YouTubeチャンネル『ひのき猫』では、ほかにもおでこちゃんが同居猫と日常を過ごす姿が投稿されています。

おでこちゃん、ご家族のみなさま、この度はご協力ありがとうございました！



写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ひのき猫」さま

執筆：蒔田あき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。