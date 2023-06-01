「俺が間違ってた」思わずファンに“ガチ謝罪”させる阪神新戦力の存在感　左腕の2完封をアシスト「阪神に来てくれてありがとう」「マウンドで投手を支えて一緒に戦ってくれる」

経験豊富なベテラン捕手がチームを盛り立てている（C）産経新聞社

阪神が好調に走っている。

開幕から5カードを消化。セ・リーグ全球団と対決を終え、15試合を11勝4敗の貯金7と首位を維持している。

【動画】高橋の完封勝利にはバッテリーを組んだ伏見のリードも光った

要因は、打率4割超えの主砲・佐藤輝明、右の大砲ですでに6本塁打をマークしている森下翔太など打線の爆発力に加え、強みの投手陣がしっかり結果を残していることにもある。

今季がプロ9年目シーズンとなる左腕・高橋遥人は4月12日の中日戦（バンテリンドームナゴヤ）に先発し、中6日で9回123球の力投。5安打10奪三振0封と圧巻の内容で早くも今季2度目の完封勝利をあげた。

バッテリーを組んだ伏見寅威のリードも光った。ベテラン捕手はこの日、ツーシームやカットボールを効果的に使い、中日打線に的を絞らせない。3月28日の巨人戦（東京ドーム）に引き続き、2完封をマークした左腕を完璧にアシストした。

オフに日本ハムから交換トレードで移籍。日本ハムでは昨年、沢村賞に輝いた伊藤大海とともに最優秀バッテリー賞に輝くなど実績のある捕手だが、新天地でも光を放っている。投手としっかり対話しながらリードを組み立てることで知られる。