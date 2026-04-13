4月12日、元「NEWS」の手越祐也がバラエティ番組『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系、以下『イッテQ』）に出演し、久しぶりにスタジオに姿を見せた。番組は大きな反響を呼んだが、SNSでは手越の “手首” に注目が集まっている。

今回は、宮川大輔のお祭り企画が新章へ突入することになり、宮川が手越を “2代めお祭り男” に指名。番組冒頭でスタジオに登場したが、ここに至るまでは長い道のりだった。

「手越さんは、2020年にコロナ禍の緊急事態宣言下での飲み会が問題視され、活動自粛した末、旧ジャニーズ事務所とのタレント契約を解除されました。

2007年から『イッテQ』にレギュラー出演していましたが、事実上の降板状態になったのです。2024年9月のお祭り企画に出演して以降、ロケに繰り出すことも増えましたが、スタジオに来ることはありませんでした。

今回、6年ぶりのスタジオ出演となり、ようやく完全復帰を果たしたのです」（スポーツ紙記者）

“2代めお祭り男” に就任早々、手越は宮川とともにタイのバンコクを訪れた。生き生きとロケに取り組む手越の姿は好評だったが、放送後のXでは

《手越今めっちゃタトゥー見えたけど？》

《手越おもっくそタトゥー入ってたな》

など、“タトゥー” に驚く声が聞かれていた。

「宮川さんと手越さんは、12個のプラスチックのカップを決められた形に積み上げて崩し、元に戻すまでのタイムを競う『スポーツスタッキング』に挑戦しました。

手越さんは水色の法被の下に白い長袖のつなぎを着ていたのですが、カップを動かす際、袖がまくれてわずかに右手首のタトゥーが映る場面もあったのです。

かねてから、手越さんの右腕と右手首にはタトゥーが入っており、Instagramでも隠さずに披露していますが、今回初めて気づく人もいたようです」（芸能記者）

手越は、2025年10月期のドラマ『ぼくたちん家』（日本テレビ系）で7年ぶりにドラマ出演を果たした。事務所を独立して6年が経ち、テレビでの露出を増やしているが、気になる点もあるという。

「2025年は『しゃべくり007』や『踊るさんま御殿』などのバラエティ番組に出演しましたが、『イッテQ』の縁もあってか、手越さんが出演するのは圧倒的に日本テレビ系の番組が多いです。

バラエティでは、“スーパーポジティブ” な言動が好評ですが、テレビ出演の際は、長袖やサポーターなどで腕を隠すことも多いです。

近年、タトゥーを公表する芸能人は増えていますが、日本ではまだ抵抗を覚える人もおり、“対策” なのかもしれません。ただ、夏場などは腕が隠れたスタイルに違和感を抱く人もいるようです」（同前）

おなじみの右手を前方に突き出す “テイッ！” ポーズのときも、注意しているのかも。