本拠地ジャズ戦

米プロバスケットボール（NBA）レイカーズの八村塁は12日（日本時間13日）、レギュラーシーズン最終戦となる本拠地ジャズ戦に先発出場。チーム最多タイの22得点、10リバウンドとダブルダブルの活躍で131-107の勝利に貢献した。得意の3ポイントシュート（3P）は5本中3本成功と60％の成功率をマークした。

レギュラーシーズン最終戦で八村が魅せた。第1クォーター（Q）残り8分55秒にミドルレンジから初得点を決めると、リバウンドでも奮闘。第2Qには高い成功率を誇る3Pを3本沈めた。前半を終えて両軍最多タイの18得点。第3Qもプルアップのジャンプショットやレイアップで4得点を挙げた。点差が開いた第4Qはベンチを温めたが、22得点、10リバウンドのダブルダブルと勝利に貢献した。

28分58秒の出場で3Pは5本中3本成功。フィールドゴールは12本中8本成功と安定感抜群だった。

今季はここまで67試合で平均11.3得点、3P成功率は44.0％を記録。この日の現地中継内でも、ウラジミール・ラドマノビッチが2008-09シーズンにマークした44.1％というレイカーズ記録に迫っていることが紹介された。今季の1試合最多得点は昨年11月3日（同4日）の敵地トレイルブレイザーズ戦で挙げた28得点だった。

すでにプレーオフ進出を決めていたレイカーズは、53勝29敗の西カンファレンス4位でレギュラーシーズンを終えた。プレーオフでは5位のロケッツと対戦する。



（THE ANSWER編集部）