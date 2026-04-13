犬が虫を食べたときに起こり得るトラブル5つ

虫を食べてしまったからといって、必ずしも深刻な状態になるとは限りません。ただし、虫の種類やそのときの体調によっては、胃腸の不調やアレルギー、中毒などにつながることもあります。

まずは、起こり得る代表的なトラブルを知っておきましょう。

1.胃腸の不調（嘔吐・下痢）

虫の体は硬い殻や消化しにくい部分を含むことがあり、胃や腸を刺激してしまう場合があります。その結果、食べたあとに吐いたり、下痢をしたりなどのことも。

とくに胃腸が弱い子や、普段こうしたものを口にしない犬では、症状が出やすいでしょう。

2.アレルギー反応

虫の成分に体が反応し、皮膚の赤みやかゆみ、じんましんのような症状が出ることがあります。軽い反応で済むこともありますが、まれに顔が腫れる、目のまわりがむくむ、呼吸が苦しそうになるなど、強いアレルギー反応が起こる場合も。

食べた直後から様子が変わったときは、慎重に見ておいたほうがよいでしょう。

3.寄生虫や病原体のリスク

虫の中には、寄生虫や病原体を媒介するものもいます。1回食べたからといって必ず感染するわけではありませんが、何度も繰り返すことでリスクが高まる可能性はあります。

普段から駆虫や健康チェックをしておくことが、こうした見えにくいリスクへの備えにつながります。

4.毒や刺激物による中毒

種類によっては、体液に刺激成分を持っている虫や、犬にとって有害な成分を含む虫もいます。また、庭や公園などで殺虫剤が付着した虫を食べてしまった場合は中毒の危険も。

よだれが増える、震える、ふらつく、落ち着きがなくなるといった症状が見られたら、早めの対応が必要でしょう。

5.口の中のケガや違和感

硬い殻を持つ虫や大きめの虫を無理に飲み込むと、口の中や喉を傷つけてしまうことがあります。

食べたあとに口を気にする、よだれが増える、飲み込みづらそうにするなどの様子がある場合は、違和感や傷が残っている可能性があります。軽く見えたとしても、症状が続くなら受診を考えたほうが安心です。

危険な症状が出たらすぐ受診

虫を食べたあと、しばらく様子を見てよい場合もあります。ただし、明らかな体調不良が出ているときは、自己判断で様子見を続けないほうが安心です。

何度も吐く、下痢が止まらない ぐったりして元気がない 顔が腫れる、呼吸が荒い 震え、けいれん、ふらつきがある よだれが大量に出る

こうした症状が見られる場合は、虫そのものだけでなく、毒や薬剤、アレルギー反応が関係している可能性もあります。

気になる変化があるときは、できるだけ早く動物病院に連絡したほうがよいでしょう。

飼い主ができる対応

虫を食べた場面を見ると慌ててしまいがちですが、まずは落ち着いて状況を整理することが大切です。何を食べたのかが分かるだけでも、その後の判断がしやすくなります。

何の虫を、どれくらい、いつ食べたかを確認する

まずは、どんな虫をどのくらい食べたのか、いつの出来事なのかを確認しましょう。可能であれば同じ虫の写真を撮っておくと、受診時や電話相談の際にとても役立ちます。

虫の種類が分からなくても、「小さい羽虫だった」「黒くて硬い甲虫だった」など、特徴を覚えておくと伝えやすくなります。

無理に吐かせない・水を大量に飲ませない

心配だからといって、自己判断で吐かせたり、水を無理にたくさん飲ませたりするのは危険です。食べたものによっては、かえって状態を悪化させる可能性もあります。

応急処置を急ぐより、まずは症状の有無を確認し、必要なら病院に相談するほうが安全でしょう。

症状がなくても不安なら病院に相談する

今は元気そうに見えても、あとから症状が出る場合もあります。特に、毒を持つ虫の可能性があるときや、薬剤が付着していそうな状況では、症状がなくても一度相談しておくと安心です。

「大丈夫か分からない」と感じた時点で電話相談するのは、決して大げさではありません。

まとめ

犬が虫を食べても大丈夫なケースはありますが、胃腸トラブルやアレルギー、毒・薬剤の影響など、注意したい点も少なくありません。特に、嘔吐や震え、呼吸の異常が見られた場合は、早めの受診が大切になってきます。

大事なのは、食べた虫の種類やその後の様子を落ち着いて確認することです。普段から散歩中の拾い食い対策を意識しながら、愛犬の安全を守っていきたいですね。

(獣医師監修：葛野宗)