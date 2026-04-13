カルデロン戦から一夜明け

ボクシングのバンタム級ノンタイトル10回戦から一夜明けた12日、IBF世界バンタム級5位・秋次克真が取材に応じた。前夜は、東京・両国国技館で元世界同級ランカーのホセ・カルデロン（メキシコ）に0-2（94-96×2、95-95）で判定負け。米ロサンゼルスに拠点を置く28歳が凱旋試合を振り返り、家族、仲間の思いを胸に再起を誓った。戦績は秋次が14勝（4KO）1敗、22歳のカルデロンが15勝（6KO）3敗。

「昨日できるベストは尽くしました。でも自分のベストではない」

初の凱旋試合。緊張していないといえば嘘になる。初回から果敢に攻めて会場をどよめかせた。2回もコーナーに追い込み強烈な左フックを放つ。3回は左右のフックをギリギリでかわし、ディフェンスで魅せた。

しかし、タフなカルデロンに粘られ、徐々に被弾も増える。拮抗した戦いが続いたが、8回にアッパーを食らい、顎を突き上げられた。日本の大舞台で初めて聞いた「克真」コールに背中を押される。最終10回に力を振り絞り猛攻に出たが、押し切ることができず。最後はクリンチでしのぐのが精一杯だった。

「4ラウンド、5ラウンドあたりから半分以上ある……と思っていた。足も動かなくて。コンビネーションはゼロでしたし、カルデロン選手が強かったのもある。力んでいつもの流れが作れなかった」

これまで試合のウォーミングアップでは、開始5分〜10分前ほどで作り上げていた。ところがこの日は約30分かけて調整。「そのせいで息が上がったわけではないが、緊張で『動かなくては』と思っていたのかもしれません。自分自身をコントロールできなかったミスです」と反省を口にした。

家族、友人らと慰労会

秋次は和歌山市出身。ボクシングの名門・興国高校を中退し、17歳の時に単身で渡米した。帰国したのは20歳の成人式以来8年ぶり。リングサイドでは最愛の家族がプロの試合を初観戦していた。

「ごめん」

勝利を届けられず、お詫びの言葉を絞り出した。しかし両親からは温かい言葉が。「もう謝らんでいい、誇りに思ってる」。妻のアシュリーさんからは「この負けがストーリーになる。ボクシングは終わりじゃない」と励まされた。

試合後は家族と応援に駆けつけた地元の友人ら20人弱で、会場近くの居酒屋にて慰労会を実施。久々の再会に花を咲かせ、午前4時ごろまでカラオケに行っていたという。

「日本に帰る時はボクシングを辞める時」

強い覚悟を胸に戦ってきた。帰国は予想していなかった形。結果は思い描いていたものとは異なったが「今まで上手くいきすぎていた。アメリカで負けていたら辞めていたかもしれない。こんなに励まされるとは」。

今後の目標は「まずは“勝つ”こと。負けた直後で『世界チャンピオン』は恥ずかしい。でもチャンスが来たらいつでもやります」。単身で海を渡ったが、もう一人ではない。再起に向けて新しいスタートを切った。



（THE ANSWER編集部・澤田 直人 / Naoto Sawada）