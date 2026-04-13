◆米男子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 マスターズ 最終日（１２日、米ジョージア州オーガスタナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）

【オーガスタ（米ジョージア州）１２日＝星野浩司】２０２１年大会覇者でトップと９打差の２９位から出た松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は、７バーディー、４ボギーで４日間で初の６０台となる６９をマークし、通算５アンダーで大会を終えた。「スタートが良かったので、今日は伸ばせるかなあと思ったけど、なかなかその後うまく続かなくて。最後の２ホールは特に悔しい」と振り返った。

ピン左奥５メートルを沈めた１番で、アマチュアだった１２年第１ラウンド以来１４年ぶり２度目のバーディーを奪った。「前半で４、５個取れればその勢いでという感じだったけど、前半があのゴルフじゃちょっと。４番から５、６、７のプレーじゃ、ちょっと厳しい」。５番でティーショットを左バンカーにいれ、６番パー３は第１打をグリーン奥バンカーへ。連続ボギーを喫した。

１６番パー３で５メートルを沈め、この日７個目のバーディーを奪って７アンダーとし、トップ１０に割って入った。１７番はフェアウェーからグリーンをショートし、１・２メートルのパーパットはカップをそれ、６アンダーに後退。８位で迎えた１８番は左バンカーからの第２打をグリーン左に外した。最後は２メートル半をねじ込みボギーでしのぎ「あのパットが入って、来年に向けて、また頑張りたいなっていう気分になれたんで、よかった」

１３年連続１５度目のマスターズを終えた。「満足できるものとできないものが、半々という感じ。やってきたことが間違っていなかったっていうところを得られた部分もあるし、取り組みが完全なる間違いだったっていうところも両方あった。ただ、４日間通じてそこまで大きくスイングの打ち方を変えずにできたっていうのはプラス。来年につなげていけるように、優勝争いできるように頑張りたい」と話した。