¡ÚÂçÂ¼¥Ü¡¼¥È¡ÛÅÄÃæ¹ë¡¡ÅöÃÏ£µ²óÌÜÍ¥½Ð¤ÇÁÀ¤¦¤Ï½é£Ö¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¡¢½àÍ¥¤¬£±ÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¤Î¡Ö£Â£Ô£Ó¼¯Åç³«Àß£±£±¼þÇ¯µÇ°¡¡ÈîÁ°¼¯Åç´³³ãÇÕ¡×¤Ï£±£²Æü¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Í¥¾¡Àï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È£¶¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¹ë¡Ê£µ£³¡áÅìµþ¡Ë¤Ï½àÍ¥£±£°£Ò¡¢¥¤¥ó¤«¤é¥³¥ó¥Þ£±£µ¤Î¹¥£Ó¤ò·è¤á¤Æ£±£ÍÀè¥Þ¥¤¡£¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÂ¾Äú¤òÆÍ¤Êü¤·¤ÆÅöÃÏÏ¢Â³Í¥½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¡ÖÆ¨¤²¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¤Ï¶ì¼ê¤À¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤¿¡£¡ÖÂ¤Ï¸å¿¤Ó¤Ê´¶¤¸¤òÍî¤È¤·¤Æ¥¿¡¼¥ó¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¿¤Ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ½àÍ¥¤¬£±ÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ÁêËÀ£¶£µ¹æµ¡¤ÎÄ´À°¤ËÀµ²ò¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÃÏ¤Ï¤³¤ì¤Ç£µ²óÌÜ¤ÎÍ¥½Ð¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢£Ö¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¡£¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Î¡©¡¡¶ì¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤éÍ¥¾¡¤·¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¾å°Ìµ¡¤ò¸«»ö¤ËÉü³è¤µ¤»¡¢È´·²¤ÎÆ°¤¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ëº£Àá¡£ÞÕ¿È¤Îº¹¤·¤ÇÅöÃÏ½é£Ö¤ò·è¤á¤ë¡£