「結婚しないなら…」48歳女性、年収450万円、実家暮らし。生活の苦労や貯金額は？
親の高齢化に伴う見守りや将来への備えを考え、生活拠点を実家に戻して家族と支え合う道を選ぶ人も少なくありません。
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、愛知県大府市在住・48歳女性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
職業：会社員
在住：愛知県大府市
家族構成：両親、自分
世帯年収：自分450万円
実家の間取り：一軒家5LDK
交際費：2万円
毎月のお小遣い：5万円
毎月の貯金額：3万円
貯金総額：250万円ぐらい
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳女性の1カ月の平均消費支出は18万7円です。そのうち、住居費の平均は2万6543円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた15万3464円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「両親が高齢のため、予定なし」と話しました。
さらに「仕事をしているので、家事をしなくていいのはすごく楽でいい。病院などの送迎が必要だが、今のところ回数も少ないので苦ではない」と話してくれました。
続いて、「近所付き合いがめんどくさい。昔から住んでいるお年寄りが多いので、地域のコミュニティが狭くて濃い。事情を知らない人には親のすねかじりと言われてると思う」と、心の内を話してくれました。
お金に関する悩みでは「一人で暮らしていた時より、家賃などがなく生活費は安くなったので貯金ができるようになったのはありがたいと思う」と続けてくれました。
親の安心と自身の貯蓄を優先し、実家での共同生活を選択しています。生活リズムの違いや周囲の視線にストレスを感じつつも、家事の負担軽減という利点を活かしながら、家族を支える日々を過ごしているようです。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、愛知県大府市在住・48歳女性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：48歳女性
職業：会社員
在住：愛知県大府市
家族構成：両親、自分
世帯年収：自分450万円
実家の間取り：一軒家5LDK
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：10万円
交際費：2万円
毎月のお小遣い：5万円
毎月の貯金額：3万円
貯金総額：250万円ぐらい
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳女性の1カ月の平均消費支出は18万7円です。そのうち、住居費の平均は2万6543円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた15万3464円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「両親が高齢のため、予定なし」と話しました。
「結婚しないなら戻ってきてほしいと言われ……」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「両親が年老いて心配なのと、両親からも結婚しないなら戻ってきてほしいと言われ実家に帰ってきた」と回答。
さらに「仕事をしているので、家事をしなくていいのはすごく楽でいい。病院などの送迎が必要だが、今のところ回数も少ないので苦ではない」と話してくれました。
「近所付き合いがめんどくさい」実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「年寄りの生活に合わせているため、朝早く夜が早い。生活リズムが違うのでストレスを感じる事が多々ある」といいます。
続いて、「近所付き合いがめんどくさい。昔から住んでいるお年寄りが多いので、地域のコミュニティが狭くて濃い。事情を知らない人には親のすねかじりと言われてると思う」と、心の内を話してくれました。
お金に関する悩みでは「一人で暮らしていた時より、家賃などがなく生活費は安くなったので貯金ができるようになったのはありがたいと思う」と続けてくれました。
親の安心と自身の貯蓄を優先し、実家での共同生活を選択しています。生活リズムの違いや周囲の視線にストレスを感じつつも、家事の負担軽減という利点を活かしながら、家族を支える日々を過ごしているようです。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)