“カジサック”ことお笑いコンビ「キングコング」の梶原雄太（45）が12日、YouTubeチャンネルを更新。メルセデス・ベンツG450dを購入したことを報告した。

「【新車購入】メルセデス・ベンツG450dを購入しました！」と題した動画を公開し、冒頭で「カジサック車購入しました」と新車購入を報告した。20年に購入した高級車レクサスLC500や車高の低いスーパーカーに乗っていた経緯を語りつつ、「ある時気づいたんです、俺、車高高い車好きやなって」と衝撃の告白。

19年12月には家族用のアルファードを購入。22年7月にもYouTube用に「アルファード エグゼクティブラウンジS」（愛称カジサック号）を購入していていた（カジサック号は昨年5月に譲渡）。「24歳の時に免許取って、初めて買った車がジープのグランドチェロキー」とも明かし、「アルファードに乗り換えて、ずっと車高が高かった。だから違和感なかったんだけど、スーパーカーという世界に足を踏み入れてから、より気づいちゃったよね」と続けた。

「人生1回やし、モヤモヤってある中過ごすよりかは行っちゃおうと思って」「一回乗ってみたいなっていう気持ちになってきた」とし、メルセデス・ベンツG450dを購入したことを発表。通称“ゲレンデ”への憧れを口にし、嫁サックに相談のうえ、承諾を得たという。

最初は渋い顔をされたものの、「嫁サックとつきあってる時に、ゲレンデ走ってるの見た時に、俺“いつかあれ乗りたいねんな”って言ってたのを（嫁サック）思い出してくれて」購入にいたったことも明かした。

家族会議の末、黒に決まった新愛車を紹介し、「カッコよくないですか」「ええでしょ」「だいぶデカいでしょ」とうれしそうに語った。