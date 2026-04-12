レンチン1回で2品完成！鶏むねで『鶏チリ弁当』忙しい朝を救う最強の時短弁当レシピ

4月になって、お弁当生活がスタート。何かと慌ただしい朝は、レンチン1回で主菜も副菜も仕上げましょう。

淡泊な鶏胸肉は、パンチのあるチリソースで満足感のある味わいに。しょうがをきかせた青梗菜も合わせてバランスよくまとまります。冷めてもおいしく、白いご飯にぴったりです。

『鶏チリ弁当』のレシピ

材料（1人分）

【鶏肉のチリソース】

鶏胸肉（皮なし・小）……1/2枚（約100g）

〈A〉

トマトケチャップ……大さじ2

片栗粉……小さじ1/2

しょうゆ……小さじ1/2

ごま油……小さじ1/2

豆板醤……小さじ1/3

【青梗菜のしょうが蒸し】

青梗菜（小）……1株（約100g）

しょうがのすりおろし……小さじ1/2

塩……ふたつまみ

ご飯（詰めておく）……適宜

作り方

（1）青梗菜は葉を1枚ずつはずし、長さ3cmに切って耐熱のボールに入れる。しょうがをのせて塩をふり、ラップをふんわりとかける。

（2）鶏肉は幅1cmほどの一口大のそぎ切りにする。耐熱皿に〈A〉を入れて混ぜ、鶏肉を加えてからめる。肉を均等に広げ、ラップをふんわりとかける。

（3）（1）、（2）を電子レンジ（600W）に入れ、4分加熱する。そのまま1分おいて蒸らす。鶏肉は味をからめ、青梗菜は水けをきって混ぜる。弁当箱におかず2品を詰める。

手軽に作れて、しっかりおいしいお弁当2品。忙しい朝の強い味方です♪

市瀬 悦子イチセ エツコ 料理家 食品メーカーの営業職、料理研究家のアシスタントを経て独立。「おいしくて、作りやすい家庭料理」をテーマに、雑誌、書籍、TV、企業へのレシピ提案などを行っている。ボリュームのある肉料理からおもてなし向けの華やかなメニューまで、幅広いジャンルをまねしやすい、作りやすい、失敗しないレシピで紹介している。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2025年4月2日号より）