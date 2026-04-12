レンチン1回で2品完成！鶏むねで『鶏チリ弁当』忙しい朝を救う最強の時短弁当レシピ
4月になって、お弁当生活がスタート。何かと慌ただしい朝は、レンチン1回で主菜も副菜も仕上げましょう。
淡泊な鶏胸肉は、パンチのあるチリソースで満足感のある味わいに。しょうがをきかせた青梗菜も合わせてバランスよくまとまります。冷めてもおいしく、白いご飯にぴったりです。
『鶏チリ弁当』のレシピ
材料（1人分）
【鶏肉のチリソース】
鶏胸肉（皮なし・小）……1/2枚（約100g）
〈A〉
トマトケチャップ……大さじ2
片栗粉……小さじ1/2
しょうゆ……小さじ1/2
ごま油……小さじ1/2
豆板醤……小さじ1/3
【青梗菜のしょうが蒸し】
青梗菜（小）……1株（約100g）
しょうがのすりおろし……小さじ1/2
塩……ふたつまみ
ご飯（詰めておく）……適宜
作り方
（1）青梗菜は葉を1枚ずつはずし、長さ3cmに切って耐熱のボールに入れる。しょうがをのせて塩をふり、ラップをふんわりとかける。
（2）鶏肉は幅1cmほどの一口大のそぎ切りにする。耐熱皿に〈A〉を入れて混ぜ、鶏肉を加えてからめる。肉を均等に広げ、ラップをふんわりとかける。
（3）（1）、（2）を電子レンジ（600W）に入れ、4分加熱する。そのまま1分おいて蒸らす。鶏肉は味をからめ、青梗菜は水けをきって混ぜる。弁当箱におかず2品を詰める。
手軽に作れて、しっかりおいしいお弁当2品。忙しい朝の強い味方です♪
教えてくれたのは…
市瀬 悦子イチセ エツコ
料理家
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食品メーカーの営業職、料理研究家のアシスタントを経て独立。「おいしくて、作りやすい家庭料理」をテーマに、雑誌、書籍、TV、企業へのレシピ提案などを行っている。ボリュームのある肉料理からおもてなし向けの華やかなメニューまで、幅広いジャンルをまねしやすい、作りやすい、失敗しないレシピで紹介している。
（『オレンジページ』2025年4月2日号より）