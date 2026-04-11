ＡＢＥＭＡ１０周年の３０時間特番が１１日、スタートし「ウルフアロンから３カウント取ったら１０００万円」企画が行われ、東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストで新日本プロレスのウルフアロン（３０）が挑戦者６人を退けた。「１０００万円」企画は亀田興毅、那須川天心、朝青龍、朝倉未来に続く５年ぶりの第５弾だったが、今回も１０００万円獲得者は現れなかった。

元プロ野球選手の糸井嘉男がギックリ腰で欠場となった中、まず第１部では詐欺被害で借金１０００万を背負っている芸人のカカロニ栗谷を大内刈り、続いてベンチプレス４００キロ男の藤本竜希を内股で一本勝ち。さらに人気格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」でボブ・サップに勝った経験があるラグビー系ＹｏｕＴｕｂｅｒのノッコン寺田も内股で投げ飛ばすと３カウントを奪った。前半の３人をすべて秒殺で片付けた。

後半は中学の先輩でＲＩＺＩＮ戦士の矢地祐介に対して、間接技を封じながら３カウントを奪って開始５０秒圧勝。自身より一回り大きい身長１９７センチ、体重２００キロの大相撲元大関把瑠都を開始４０秒大内刈りで一本勝ちすると、最後は３月に引退したばかりの東京五輪柔道男子６０キロ級金メダルの高藤直寿氏と対戦。ハイレベルな組み手争いとなり、初めて１分を超えた戦いに。しかし、最後は２分３０秒過ぎに疲労が出た高藤を大外刈りで捉えて、一本勝ちした。

「今まで柔道の試合やってきて、こんな前の試合と次の試合で体格差のある相手とやってきてないんで、体調崩しそうでした」と笑いつつ、「緊張感があったし、達成感があります。（高藤戦は）久々に柔道脳が活性化された。これをプロレスに生かしたい」と語った。

◆ルール 柔道とプロレスを掛け合わせた特別ルールで、４分１本勝負で双方が柔道着を着用して対戦する。マットに相手の背中をつけて３カウントを奪うか、投げ技で「一本」を取ることで勝利となるが、全ての打撃、関節技・絞め技、急所攻撃、かみつき、相手を抱え上げてたたきつけるスラム技、意図的に組まない消極姿勢は反則となる。（後半の矢地戦以降は絞め技と腕関節が解禁）