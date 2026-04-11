3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。4月6日（月）の放送では、ニュージーランドへ研修旅行に行くという14歳のリスナーからのメッセージを紹介。先日、実際にニュージーランドを訪れたばかりの大森が、現地のリアルな情報を伝授しました。

Mrs. GREEN APPLE大森元貴

私は今度、学校の研修でニュージーランドを訪れます。なので大森先生がニュージーランドに行かれていて、とても驚きました！ 大森先生のニュージーランドでの思い出や、おすすめの場所などがあれば教えていただきたいです。3段ジェラートは食べるつもりです！（千葉県 14歳 女の子）若井：なるほど！ 3段ジェラートは知ってるぞと。大森：あ、じゃあ2人はニュージーランド行ったことない？若井：ない！藤澤：ニュージーランドないよ！若井：“NZ”ない。大森：NZない!? 私はクライストチャーチ（※ニュージーランド南島最大の都市）にもオークランド（※ニュージーランド北島北部に位置する同国最大の都市・商業の中心地）にも行きましたからね！若井：なに？ なに？藤澤：もう1回言ってもらっていい？大森：クライストチャーチにもオークランドにも行きました！若井：チャーチ……教会ってこと？大森：……あったんじゃない？若井：……いやいや！ どういうこと（笑）!?藤澤：行ったんだよね（笑）？若井：教会があったところ？ 地名ってこと？大森：地名だよッ！若井：わかんないよ（笑）！大森：ニュージーランドっていうのには……なんだっけ？ 北と南があるんだっけ？若井：日本にもあるだろ！大森・藤澤：（笑）。若井：ちょ、待って！ いや、俺が変じゃないよね？ 方角は日本にも世界にもあるわ！ そしてニュージーランド……あっ、（北島と南島の2つの大きな島に）分かれてるってことね！大森：なんかあるはず、大きく。――ここで職員（番組スタッフ）がニュージーランドの地図を見せる。大森：でしょ！ ほらほらほら！ 北島と南島で分かれてんのよ。で、その2つによって構築されてるのがニュージーランドなのよ！ そうそうそう。で、今回はオークランドの（北島）ほうに行ったんだよね！若井：オークランドはどっちだ？大森：それは自分で調べてよ！若井：わかったわかった！ ごめんなさい……（笑）。藤澤：（笑）。聞いちゃいけないのかもしれない！大森：すぐ行ってすぐ帰ってきたから。若井：でもオークランド有名だよね。聞いたことある。大森：都心ですよ！ 都心も都心。お土産ショップ、皆さん王道だけど行ってみてください。本当にめちゃくちゃデカいバターだけが売ってるんで！若井：（笑）お土産ショップで、でっかいバター!?大森：缶切りが別途必要なデカバターがいっぱい売ってるんで！ ぜひ！若井：バターが有名なのかな？大森：やっぱり羊とかが有名ですからね。藤澤：あぁ〜！若井：羊バターだ。大森：あと鳥のキーウィとかね。藤澤：元貴からもらいました！ お土産で！大森：持ってきてないの、今日？藤澤：カバンにつけてる！ キーウィ！大森：よかったよかった！ 若井にもキーホルダーをプレゼントして。若井：リバーシブルっていうのかな？ なんか2面ある謎のキーホルダー。藤澤：リバーシブルキーホルダー（笑）。若井：俺もよくわからないけど、何あれ？ 何と何？大森：お土産屋さんで、一番意味わかんないやつ買ったの。「これ若井にね」って。若井：でも可愛かったよ。あとキーウィのフィギュアね。大森：そうそう、頭の揺れる。若井：ありがとうございます。大森：でも、紫外線強いので注意ですね。若井：そう、そういうの聞きたいわ！大森：日焼け止めをちゃんと塗って、あとサングラス。やっぱり必須ですね！

（写真左から）Mrs. GREEN APPLE 藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗



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