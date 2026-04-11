元AKB48で女優の篠田麻里子さん（40）が自身のインスタグラムを更新。長女の小学校入学を報告し、話題となっています。



【写真】篠田麻里子さん、桜の下の母娘ショット

「今日から小学生 あっという間だなぁ…」と長女の成長を報告し、5枚の写真を公開。すっきりとした白のセットアップを着た母と、首元にレースのついたベージュのワンピースを着た娘が桜の木の下で手を繋ぎながら微笑み合ったり、ハグをしたりする微笑ましい家族ショットが見られます。



篠田さんは続けて「たくさん笑って、たくさん学んで、新しい生活が毎日楽しい時間になりますように」と娘への想いをつづりました。



この投稿にコメントでは「おめでとう」「めっちゃいい写真やね！」「あっという間に小学生なんですね」「学校生活楽しめますように〜」「愛情をいっぱい受けて素敵に成長してますね」「感慨深いですね」「早いなぁ」「親子でのツーショット素敵」などの声が寄せられました。



篠田さんは2019年に一般男性と結婚し、2020年に長女が誕生したが、2023年に離婚。今年3月29日に、かねてより交際関係にあった男性と再婚したことをインスタグラムで発表し、話題となりました。