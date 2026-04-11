手越祐也、6年ぶり『イッテQ』スタジオ出演 “お祭り企画”が新章へ
歌手・タレントの手越祐也が、あす12日放送の日本テレビ系謎解き冒険バラエティー『世界の果てまでイッテQ！』（毎週日曜 後7：58）に出演する。同番組のスタジオに登場するのは、約6年ぶりとなる。
【番組カット】ほぼ元カレ…？手越祐也との再会を喜ぶイッテQメンバー
宮川大輔が19年背負ってきたお祭りに対する“想い”を打ち明ける。そして、手越が“お祭り魂”の意志をつなぐ者として指名された。ついにお祭り企画が新章へ突入する。
そして、約6年ぶりに手越がスタジオに帰還。イモトアヤコは久しぶりの再会に「ほぼ元カレみたいなもんなので」と複雑な心境を吐露する。すかざず出川哲朗が「イッテQメンバーは付き合ったり別れたりぐちゃぐちゃだから！」とツッコミを入れ、スタジオは時を感じさせない変わらない掛け合いで盛り上がりを見せる。
宮川と手越の2人が再びタッグを組み、新章でつかみ取ろうとしたものとは。
【番組カット】ほぼ元カレ…？手越祐也との再会を喜ぶイッテQメンバー
宮川大輔が19年背負ってきたお祭りに対する“想い”を打ち明ける。そして、手越が“お祭り魂”の意志をつなぐ者として指名された。ついにお祭り企画が新章へ突入する。
そして、約6年ぶりに手越がスタジオに帰還。イモトアヤコは久しぶりの再会に「ほぼ元カレみたいなもんなので」と複雑な心境を吐露する。すかざず出川哲朗が「イッテQメンバーは付き合ったり別れたりぐちゃぐちゃだから！」とツッコミを入れ、スタジオは時を感じさせない変わらない掛け合いで盛り上がりを見せる。
宮川と手越の2人が再びタッグを組み、新章でつかみ取ろうとしたものとは。