〈「ヤギとの性行為で1億円」「富豪から超高額のおカネをもらえる」SNSで“海外売春の噂”が拡散…違法スカウトグループが女性を海外に斡旋するワケ〉から続く

警察が最凶と恐れるトクリュウ型犯罪集団「ナチュラル」。2000人ものスカウトたちが路上やSNSで女性を狙い、次々と風俗店へ送り込む。独自の「闇アプリ」で支配された組織は、年間数十億を稼ぎ出し、裏切り者には凄惨なリンチを加えるという。暴力団や警察官までも飲み込む、この地獄のような組織の実態とは――。

【衝撃画像】素人女性を違法スカウト→無修正動画に出演させて“荒稼ぎ”する最凶スカウトグループのトップを写真で見る

ここでは、組織の実態に迫ったルポルタージュ『捕食 欲望をカネに変えるトクリュウ型犯罪集団「ナチュラル」の闇』（著＝清水將裕・日本橋グループ＊、講談社）より一部を抜粋。「ナチュラル」が手がける“新たなビジネス”について紹介する。（全5回の4回目／5回目に続く）



写真はイメージ ©K_Angle/イメージマート

◆◆◆

アプリ内では海外独特の用語も紹介

ナチュラルでは、海外への斡旋を進めるうえで、スカウトに対する研修のようなことも行っている。アプリ内では、海外独特の用語として以下のような言葉が紹介されていた。

インコール＝お客様が滞在先に来るタイプ

アウトコール（常連客のみ）＝ドライバーが現場に送る、デリヘルのようなイメージ

セイハロー＝フリーの客が来店した場合、女性が待合室に行って顔見せ

オーバーナイト＝仕事終わりから8〜10時間、客が女性と「お泊まり」する

海外の客は基本「2回戦」で、3回戦目を誘われたらそれも受けるよう推奨されている。

ただ、最近では海外での売春も斡旋した人物が摘発され、スカウトにとってリスクが高まっているという。

リスク面を考慮…ネット上の無修正動画への進出

そこで、もっとも新しい動きとしては、ネット上の無修正動画への進出が目立っている。

AV業界はいま、かつてのVHSビデオからDVDでの販売という時代を経て、ネット上で動画をダウンロードするストリーミングが主流になっている。特に、いまはスマートフォンでアダルト動画を見る利用者も多い。

そして、従来の大手メーカーだけでなく、素人などを売りにする新しい動画サイトも相次いで開設され、売り上げを伸ばしている。

この業界でも、慢性的に起きているのが、出演する女性の人材不足だ。特にAV出演をめぐるトラブルがニュースとして報じられ、また新法の施行もあって出演を躊躇する女性も多い。そこでスカウトの出番となるのである。

そういえば、あの佐伯もこう話していた。

「自分も少しずつ始めていますが、最近は、AVやエロ動画に女の子を紹介してかなり儲けているメンバーもいますよ。動画だと、ダウンロード数によって通常のスカウトバックだけでなく、プラスしてインセンティブがもらえることもありますし、ソープランドなどの風俗店に紹介するよりもリスクが少ないという話です。

実際、本人が希望していれば、アダルトな動画への出演を紹介したとしても、スカウトまでが摘発されることははまずないんじゃないですかね。リスクの面でも、風俗店に紹介するよりもいいんじゃないかとスカウトの仲間内では言われています」

アダルト動画への出演についても、出演を勧誘したなどとして容疑者が逮捕されるケースはあったが、過去の事例を見ると不起訴になることも多いのが実情だ。常に新しいものを見付け、めざとくカネにしていくのがナチュラルのビジネスである。

美容にも関心が高い夜職の女性を美容クリニックへ…

さらにナチュラルは、女性を斡旋する先をいわゆるエロの業界以外にも広げようという動きを加速させている。斡旋先は、いま急成長している美容医療の業界である。

調査によると、全国の医療法人が運営する美容クリニックの売上高は、2024年で3137億円（前年比30％増）に上っていて、2025年以降も成長は拡大している。美容業界は、コロナ禍で一時落ち込んでいたが、その後市場は拡大の一途で、利用者層も従来よりも広がっているという。

しかし、その分競争も非常に激しくなっていて、名の知れた脱毛系のクリニックが相次いで倒産するなど、勝ち組と負け組がはっきりするようになってきているのも大きな特徴だ。SNSなどの広告費は莫大になっていて、顧客の獲得がまさに最重要のポイントになっている。

こうした中、スカウトグループはもともと風俗嬢やキャバクラ嬢などの夜職の女性とのルートを持っていて、特にそうした女性は同年代のOLなどと比べて収入が多く、美容にも関心が高い。スカウトに紹介料を払ってでも売り上げ増に繫がるのであれば、クリニック側にとってはメリットは非常に大きいと言える。

組織内アプリで美容クリニックと繫がりのあるメンバーを募集

ナチュラルの内部資料にも、美容クリニックに関する様々な記述があり、風俗店と同じように女性を紹介し紹介料をとるというシステムで収益を得ていることが分かった。

組織内のアプリでは、次のような呼びかけが頻繁にアップされていた。

〈 美容クリニックとの繫がりのある方を募集！！ 美容クリニックの契約店舗拡大に向けて、美容クリニックとの繫がりのある方を募集しております。紹介して頂き、契約できた場合は紹介料5000円〜をお渡しさせて頂きます！ どなたか繫がりのある方がいらっしゃいましたら××××まで連絡お願いします〉

そして、ナチュラルが契約を結んでいるクリニックとして、東京や関西、それに札幌なども含めて、50以上のクリニックの名前が列挙されていた。

そこには、施術ごとの詳しいスカウトバック（紹介料）が書かれている。

■外科系施術全般：25％

■外科系以外施術全般：10％

■LINE登録初回割引適応あり：15％

■モニター（本人希望）：2.5％

〈「めっちゃ痩せる」「でも体調がどんどん悪くなる」“痩せるクスリ”マンジャロが若い女性に大流行→健康被害も…“違法スカウトグループ”と美容業界の危ない関係〉へ続く

（清水 將裕,日本橋グループ＊／Webオリジナル（外部転載））