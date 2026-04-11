【Amazon：Potensic ATOM 2】 セール期間：4月11日～4月24日23時59分

AmazonにてリモートID内蔵ドローン「Potensic ATOM 2」が特別価格で販売されている。期間は4月24日23時59分まで。

本商品は、1/2型CMOSセンサー搭載で、鮮明な8K写真・4K/30fpsHDR動画を撮影できるドローン。大口径F1.8の明るい絞りと4in1ビニング技術により、低光量環境での性能や細部再現性、色再現性が向上しており、昼でも夜でも鮮明な映像が撮影できる。アップグレードした3軸ジンバルとブラシレスモーターで、より滑らかで安定した撮影が可能。

パラレル/フォーカス/追尾の3つのAI追従モードがあり、任意の被写体をロックオンして自動追従飛行を行なうことができ、手動で飛行制御しなくてもプロ級の映像が撮影できる。また、ヒッチコック・ドローニー・ロケット・サークル・ヘリックス・ブーメランなどのAIクイックショット機能も搭載している。

SNS向け縦構図の写真や動画撮影に対応し、クイック転送機能を搭載。Bluetooth機能を利用してボタン1つで機体から直接撮影データをスマートフォンにダウンロードできる。

さらに、初心者向けのインテリジェント機能を搭載。クルーズコントロール機能により、現在の操作スティック入力をロックし、ドローンが現在のスティック入力の速度で自動的に飛行できるため、長距離飛行がより簡単かつ効率的に操作できる。自動帰還はもちろん、動的ホームポイント機能も追加。操縦者が移動したとしても、ホームポイントがリアルタイムで送信機の最新位置に変更され、ドローンが操縦者の位置に戻ることができる。また、リモートID内蔵・Potensic Careサービスに対応している。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。