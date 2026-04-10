今年2月に1年9か月のKLP48での活動を終え、3月から古巣・STU48に復帰したばかりの“瀬戸内の元気印”こと甲斐心愛の2nd写真集が7月1日（水）に発売されることが決定した。

STU48甲斐心愛2nd写真集

STU48甲斐心愛2nd写真集

今回のロケ地はほほ笑みの国・タイの首都バンコクと、タイ屈指のリゾート地であるプーケット。異国の地・マレーシアで1年9か月活動をしてきた自身の境遇にかけて、実際にバンコクの民家で生活している様子から始まる本作は、ローカルな鉄道に乗って旅に出る様子、プーケットのビーチやウォーターパークでこれでもかというくらいはしゃぎ倒す様子、カラフルなテーマパークや上下逆さまの不思議なミュージアムで目を輝かせる様子、アジアンテイストのリゾートヴィラでゆっくりと羽を伸ばす様子など、さまざまなシチュエーションで撮影されている。

そして、1st写真集や過去のグラビアでは見せたことのない、自身最大の露出に挑戦したドキッとするようなカットも収録。彼女らしい元気いっぱいな笑顔から成長した大人な姿まで、“今の甲斐心愛”を切り取った写真が満載となっている。

甲斐心愛 コメント

1st写真集で初グラビアに挑戦して自分が思った以上にたくさんの反響をいただき、そこから「2nd写真集もぜひ出してほしい！」っていう声もたくさん受け取っていたので、こうして出すことができてとてもうれしいです！

2nd写真集ということで、ちょっと大人っぽくドキドキさせたいなと思って撮影に挑みました。1st写真集よりもちょっとセクシーなカットにも挑戦していて、成長している姿を見せられるかなと思います。でも結局のところ、撮影がずっと楽しすぎて明るくポップな表情が多くなっちゃって（笑）。大人っぽい姿もありつつ、普段の心愛っぽさも全開です！

こうして2冊目の写真集を出せたのは、紛れもなく皆さんのおかげです。心の底から感謝しています！写真集を通して、たくさんの変化を楽しんでくださいね！

＜プロフィール＞

甲斐心愛（かい・ここあ）

2003年11月28日生まれ。広島県出身。

2017年3月にSTU48の1期生として活動開始。2024年6月からKLP48に移籍し、2026年2月まで活動。その後、2026年3月からSTU48に復帰し、活動再開。

5月30日（土）に東京・Kanadevia HallにてSTU48 9周年コンサートを開催予定。

STU48 13thシングル『好きすぎて泣く』が発売中。

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書誌情報

STU48甲斐心愛2nd写真集（タイトル未定）

発売日：2026年7月1日（水）

発売：秋田書店

判型：A4判／128ページ

予価：本体3,300円（税込）

撮影：カノウリョウマ

■オリジナルチェーン購入特典一覧

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