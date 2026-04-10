円頓寺商店街の秀吉像を壊したとして、愛媛県警の警察官に懲戒処分です。

【写真を見る】首を折られた豊臣秀吉像 愛媛県警の警察官を懲戒処分 報告怠った同僚3人も処分 名古屋･西区の円頓寺商店街

この問題は去年8月、名古屋市西区の円頓寺商店街に設置された豊臣秀吉像の首が折られたもので、出張で訪れていた愛媛県警の男性警部補が、器物損壊の疑いで書類送検されましたが、その後、不起訴処分となりました。

「警察への信頼を著しく損ねた」警察官を懲戒処分

愛媛県警によりますと、男性警部補は当時 酒に酔っていて、「像を触ったところ、音がして頭が回った。元々壊れていると思った」と主張しているということです。しかし、愛媛県警は像を壊す行為があったとしたうえで、「警察への信頼を著しく損ねた」として、4月1日付けで男性警部補を戒告の懲戒処分としました。



さらに、当時現場には愛媛県警の警視ら3人が一緒にいて、男性警部補の行為を見ていたにもかかわらず、届け出るなどの対応を怠っていたことも明らかになりました。この3人も訓戒などの処分を受けています。