「こんなにかわいいものがこの世に存在するなんて」　奇跡の模様を持つ猫に12万人興奮

「世界の皆さんへ。このネコの名前は おにぎり です。足に、おにぎり模様があります」

【写真集】「おにぎり」という名を持つ猫のおにぎり5景

そんなポストがX上に投稿され、話題になっている。

Xユーザーのなみそ（＠omochi_nam01）さんが2026年4月2日に投稿したのは、白黒の猫ちゃん。後ろ脚は白いのだが、その一部に黒くて四角い模様が。

......これは、どう見てもおにぎりだ。八切サイズの海苔を巻いた、三角おにぎり。

こんなにも「おにぎり」という名前がピッタリの猫ちゃんが他にいるだろうか！

もちろん、名前の由来もこの模様から......と、思いきや！？ 飼い主・なみそさんに詳しい話を聞いた。

「おにぎり」発見前から、おにぎりくん

おにぎりくんはのんびり屋さんで温厚、いつもどっしりのほほんとしている4歳の男の子。生後3か月ごろになみそさん宅に迎え入れられた、雑種の保護猫だ。

娘さんが「白黒ねこだから、おにぎり！」と命名したという。

その名付けからしばらくして、足元におにぎり模様らしきものが見えてきた。

「おかーさーん！！おにぎりに、おにぎりができとー！！！！」

そんな娘さんの声で最初の写真を激写して以来、おにぎり模様が出るたびに撮影するようになったという。

おにぎりくんは保護当時、カラスに襲われたことにより足に大けがを負っていたという。

切断や歩行困難の可能性も告げられたが、それでも家族は迎え入れることを決意。今ではすっかり元気に歩くようになり、大きくなってもおにぎり模様は健在だ。

「毛並み、足の角度、座り方など、全ての条件が揃わないと出てこない、おにぎりのおにぎり。 これからもおにぎりを愛でてもらえると嬉しいです」（なみそさん）

見事なおにぎり模様に、Xユーザーからは12万件を超えるいいねのほか、

「何これーーー！！！！こんなかわいいものがこの世に存在するだなんて」

「わー！なんとキレイなカワイイおにぎり!!✨」

「かわいい＆美味しそう」

「関節が海苔だったんだ！」

といった声が寄せられている。

「名は体を表す」を文字通り体現する、おにぎりくん。これからも、その可愛くて美味しそうなおにぎりを愛でさせてほしい。（ライター：Met）