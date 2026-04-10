「こんなにかわいいものがこの世に存在するなんて」 奇跡の模様を持つ猫に12万人興奮
「世界の皆さんへ。このネコの名前は おにぎり です。足に、おにぎり模様があります」
そんなポストがX上に投稿され、話題になっている。
Xユーザーのなみそ（＠omochi_nam01）さんが2026年4月2日に投稿したのは、白黒の猫ちゃん。後ろ脚は白いのだが、その一部に黒くて四角い模様が。
......これは、どう見てもおにぎりだ。八切サイズの海苔を巻いた、三角おにぎり。
こんなにも「おにぎり」という名前がピッタリの猫ちゃんが他にいるだろうか！
もちろん、名前の由来もこの模様から......と、思いきや！？ 飼い主・なみそさんに詳しい話を聞いた。
「おにぎり」発見前から、おにぎりくん
おにぎりくんはのんびり屋さんで温厚、いつもどっしりのほほんとしている4歳の男の子。生後3か月ごろになみそさん宅に迎え入れられた、雑種の保護猫だ。
娘さんが「白黒ねこだから、おにぎり！」と命名したという。
その名付けからしばらくして、足元におにぎり模様らしきものが見えてきた。
「おかーさーん！！おにぎりに、おにぎりができとー！！！！」
そんな娘さんの声で最初の写真を激写して以来、おにぎり模様が出るたびに撮影するようになったという。
おにぎりくんは保護当時、カラスに襲われたことにより足に大けがを負っていたという。
切断や歩行困難の可能性も告げられたが、それでも家族は迎え入れることを決意。今ではすっかり元気に歩くようになり、大きくなってもおにぎり模様は健在だ。
「毛並み、足の角度、座り方など、全ての条件が揃わないと出てこない、おにぎりのおにぎり。 これからもおにぎりを愛でてもらえると嬉しいです」（なみそさん）
見事なおにぎり模様に、Xユーザーからは12万件を超えるいいねのほか、
「何これーーー！！！！こんなかわいいものがこの世に存在するだなんて」
「わー！なんとキレイなカワイイおにぎり!!✨」
「かわいい＆美味しそう」
「関節が海苔だったんだ！」
といった声が寄せられている。
「名は体を表す」を文字通り体現する、おにぎりくん。これからも、その可愛くて美味しそうなおにぎりを愛でさせてほしい。（ライター：Met）