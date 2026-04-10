バンダイは、大人向けなりきり玩具「CSMゴーストドライバー」の商品化決定を発表した。発売日と価格は共に未定。

本製品は、特撮「仮面ライダーゴースト」より、天空寺タケルが仮面ライダーゴーストへ変身する際に使用するベルト「ゴーストドライバー」を、バンダイの最新の技術・造型手法を用いて再構築した「大人の為」の「なりきり」玩具「COMPLETE SELECTION MODIFICATION（CSM）」で商品化するもの。

今回同社公式Xアカウント「仮面ライダーおもちゃウェブ公式」にて本製品の商品化決定を発表しており、近日予約受付を開始する旨も伝えている。

(C)石森プロ・東映