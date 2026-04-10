「サノ、日本の巨匠」欧州カップ戦で躍動。鮮烈先制弾の25歳MFをフランスメディアが絶賛「彼にとって最高の宣伝になった」
佐野海舟と川粼颯太が所属するマインツ（ドイツ）は現地４月９日、カンファレンスリーグ（UCL）の準々決勝第１レグでストラスブール（フランス）とホームで対戦し、２−０で勝利した。
この試合に佐野と川粼は先発。佐野は開始11分に先制点をマークする。自陣センターサークル布陣でボール奪取に成功し、川粼とのワンツーで左サイドを駆け上がる。そしてカットインからボックス手前で右足を振り、鮮やかなミドルシュートを叩き込んだ。
決定的な仕事に加え、アグレッシブな守備など攻守両面で躍動した佐野を、対戦国メディアも称賛する。『le figaro』は「サノ、日本の巨匠」とし、「25歳の日本代表MFは圧倒的な存在感を示した」と伝える。
「まず11分、ゴール上隅に突き刺さる見事なシュートを決めてドイツ勢に先制点をもたらした。その後も、センターサークル付近で卓越したテクニックとボールコントロールを披露。対戦相手を翻弄した」
また『maxifoot』は採点記事で、佐野に「7.5」を付与。「試合開始直後から、この日本人ミッドフィルダーは試合の流れを決定づけた。チャンスをモノにして先制点を挙げ、その後も積極的にドリブルで前線に駆け上がり、プレスも精力的。彼にとって最高の宣伝になったと言えるだろう」と評した。
なお、川粼は「6.5」の評価で、「控えめながらもチームのバランスを保つために重要な役割を果たした。連携を築き、ビルドアップを円滑にした。技術に優れ、常にチームに貢献する姿勢を見せたマインツの選手は、その役割を完璧に遂行した」と記す。
佐野はフル出場で、川粼は69分までプレー。２人の日本人選手がチームの勝利に貢献した。敵地での第２レグは16日に行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】川粼颯太とワンツー→佐野海舟が衝撃のミドル弾
この試合に佐野と川粼は先発。佐野は開始11分に先制点をマークする。自陣センターサークル布陣でボール奪取に成功し、川粼とのワンツーで左サイドを駆け上がる。そしてカットインからボックス手前で右足を振り、鮮やかなミドルシュートを叩き込んだ。
「まず11分、ゴール上隅に突き刺さる見事なシュートを決めてドイツ勢に先制点をもたらした。その後も、センターサークル付近で卓越したテクニックとボールコントロールを披露。対戦相手を翻弄した」
また『maxifoot』は採点記事で、佐野に「7.5」を付与。「試合開始直後から、この日本人ミッドフィルダーは試合の流れを決定づけた。チャンスをモノにして先制点を挙げ、その後も積極的にドリブルで前線に駆け上がり、プレスも精力的。彼にとって最高の宣伝になったと言えるだろう」と評した。
なお、川粼は「6.5」の評価で、「控えめながらもチームのバランスを保つために重要な役割を果たした。連携を築き、ビルドアップを円滑にした。技術に優れ、常にチームに貢献する姿勢を見せたマインツの選手は、その役割を完璧に遂行した」と記す。
佐野はフル出場で、川粼は69分までプレー。２人の日本人選手がチームの勝利に貢献した。敵地での第２レグは16日に行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】川粼颯太とワンツー→佐野海舟が衝撃のミドル弾