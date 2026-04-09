「数億年ぶりのデート」と感じるほど久しぶりだった夫婦ランチに向け、パジャマ姿から本気メイクで華やかなデート仕様へと変わっていく――。そんな動画がInstagramで反響を呼びました。投稿したのは、きゃなりんさん（@kitawacky）。夫から突然、特別なランチデートに誘われ、本気でメイクを仕上げていく様子には2.7万件のいいねが寄せられ、「これは気合い入る」といった声も上がりました。



【動画】夫から特別なランチデートに誘われ、本気メイクで華やかコーデ完成！

「率直にうれしかったです。急にどうしたのかなという気持ちもありました（笑）。“デート”という響き自体が久しぶりで、ウキウキしました」



こうして、久しぶりの夫婦デートに向けた準備が始まりました。保湿からベースメイクへと工程を重ねていきます。



「肌は気合いを入れたかもしれません。コントロールカラーはいつもこだわっていて、赤みが気になる時はグリーン、くすみが気になる時はパープルやイエローなど、その日の肌の調子によって使い分けてます！」



アイメイクは濃くしすぎず、肌になじむ色を選ぶことで自然な仕上がりを意識したそうです。



「シェーディングとハイライトをすると、顔が引き締まるので、きちんとしたい日は必ず使っています！」



「自分の好きなセーラームーンのリップだったり、心がときめくかわいいコスメを集めてテンションを上げています。アラフォーでも乙女心は忘れたくないです」



メイク中、隣で見ていた娘の反応についても話します。



「長女もメイクに興味があるので、私がメイクをちゃんとした日は『かわいいね』と褒めてくれたりします」



メイク中に前髪を留めていたアンパンマンのピンを外すと、デート仕様の顔立ちが完成しました。



さらに服を着替え、ランチデートに合わせた上品なきれいめコーディネートに仕上げました。



きゃなりんさんがメイクと服選びを進めるなか、夫もまた久しぶりのデートに向けて準備に余念がなかったそうです。



「髪型これでいいかなぁ、とか、レストランってドレスコードあったっけ！？このジャケットでいいかなぁ、とか、いろいろ悩みながら私に聞いてきていました（笑）」



こうして迎えた久しぶりの夫婦デートについては、次のように振り返ります



「静かでした（笑）。いつもは子どもたちがいて賑やかなのですが、夫婦2人きりだとなんだかソワソワして、何を話していいか最初はわかりませんでした。でも、定期的にこういう機会を作りたいねと2人で話しました」



久しぶりの夫婦デートを経て、きゃなりんさんは改めて、自分らしくおしゃれを楽しむことの大切さを感じたといいます。



「きれいでいることは、夫のためではなく、自分のためだと思っています。自分がご機嫌でいられることや、自分が自分を好きでいることが、家族にもいい影響になると思っていて。ママだしアラフォーだけど関係なく、自分がワクワクしながらかわいくいることを、これからも楽しみたいです」