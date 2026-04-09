こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年4月9日は、Android 15を搭載しつつコスパに優れたPHILIPS（フィリップス）の「タブレット T7315」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

【国内正規品】PHILIPS Android15 タブレット 10インチ wi-fiモデル 8コアCPU 12GB RAM+128GB ROM+1TB拡張 90Hzリフレッシュレート 6000mAhバッテリー Type-C充電 WidevineL1 BT5.0/顔認証/GPS/2.4G&5GWi-Fi/分割画面/無線投影/学習・ビジネス・子供対応 日本語説明書 T7315 (グレー) 20,980円 （25%オフ） Amazonで見る PR PR

PHILIPSの「タブレット T7315」が25％オフ。Android 15搭載で直感的な操作性を実現

エントリーモデルながらOSにAndroid 15を搭載。PHILIPS（フィリップス）の「タブレット T7315」が25％オフで販売中です。

CPUには8コアプロセッサー「UNISOC T615」を採用し、資料作成やネットサーフィン、動画視聴、ゲームなどもスムーズに動作します。

メモリは4GBを内蔵しており、最大12GBまで拡張が可能。複数のアプリを開いても、動作が重くなりにくい設計です。

ロングバッテリーで旅行や出張先でも使い勝手抜群。広視野角のIPSパネル採用で見やすさにも配慮

バッテリーは6000mAhと大容量で、連続で動画を視聴しても約8〜10時間の駆動が可能。旅行や出張先でも使いやすいのは嬉しいですね。

PD18Wの急速充電に対応しており、短時間でフル充電が完了。

10.1インチの大型ディスプレイは1280×800の高解像度と16:10のゴールデン比率。IPS方式を採用しているため、斜めから見ても色の変化が少なく、視野角が広いのも特長です。

ブルーライト軽減機能を備えており、夜遅くの事務作業でも目への負担や疲労を和らげてくれますよ。

カメラ付きでオンライン会議もOK！ 機動性と機能性を兼ね備えたタブレットです

メインカメラは800万画素、フロントカメラは500万画素。写真や動画撮影もこれ1台でOKです。

2.4 GHzのデュアルバンドWi-Fiに加え、Bluetooth 5.0に対応。安定した通信を確保し、オンライン会議など大切な打ち合わせでも大活躍。

デュアルスピーカーを内蔵しており、臨場感のあるステレオサウンドが楽しめます。

ワイヤレス投影機能を搭載し、テレビやプロジェクターにワンタッチで接続できるのもGOOD。

ビジネスを快適にするだけでなく、友人や家族との映画鑑賞やイベントをより一層盛り上げてくれるタブレットですよ。

【国内正規品】PHILIPS Android15 タブレット 10インチ wi-fiモデル 8コアCPU 12GB RAM+128GB ROM+1TB拡張 90Hzリフレッシュレート 6000mAhバッテリー Type-C充電 WidevineL1 BT5.0/顔認証/GPS/2.4G&5GWi-Fi/分割画面/無線投影/学習・ビジネス・子供対応 日本語説明書 T7315 (グレー) 20,980円 （25%オフ） Amazonで見る PR PR

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なお、上記の表示価格は2026年4月9日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

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Source: Amazon.co.jp