EBiDANによる、年に一度のメンバー大集結ライブ『EBiDAN THE LIVE 2026 15th Anniversary』が、8月13日から16日に国立代々木競技場 第一体育館にて開催される。

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過去最長となる4日間にて行われる記念すべき15周年の“エビライ”は、これまで歩んできた軌跡を振り返るとともに、EBiDANの“原点”に立ち返る『学園』をテーマにした特別なステージに。さらに、15周年を記念した新たなグループのお披露目も予定している。

チケットは、本日より各グループのファンクラブ会員と『スターダストチャンネル』会員限定にて先行受付を開始。なお、15周年記念シングル『Yes! 東京』を期間内に予約すると配布されるシリアルナンバーでは、後日行われるチケットのCDシリアル先行（抽選）に参加できる。

また、15周年を記念した楽曲「Yes! 東京」が8月11日にシングルリリース。一人ひとりが多種多様で特別な個性を持ち、夢に向かって突き進むEBiDANメンバーによってパフォーマンスされる同楽曲は、多様性と夢を全肯定し、聴くものを笑顔に、そして幸せにするEBiDANの新たな代表曲となる。

シングルは通常盤、各グループ盤、15周年記念盤を合わせた全15形態でリリース。カップリングには、昨年の『EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR』でも披露された「好きだから走れ！！！！！！！」を収録。さらに各グループ盤には、それぞれのメンバーで歌唱された「Yes! 東京」のグループバージョンが、15周年限定盤にはリミックスが収録される。本日より予約受付がスタートし、封入特典や各CDショップ別特典も発表されている。

あわせて、EBiDAN15周年のキービジュアルも公開。全9グループ総勢60名が夢に向かって進む姿を捉えた壮大なビジュアルとなっている。

＜EBiDAN代表コメント 超特急 ユーキ＞

今回15周年というEBiDANの節目の年にリリースする楽曲「Yes! 東京」ですが、2023年の「前略、道の上より」に続く楽曲ということで全9グループのエンターテイメント集団が集結し、EBiDANの真骨頂を魅せるような楽曲になっています。EBiDANは恵比寿を拠点として活動していて、東京はもちろん日本中、世界中に届けたい楽曲です。

恵比寿学園男子部という原点を意識しみんなで学生服に戻り、それぞれのグループのカラーを活かした総勢60名でのパフォーマンスをぜひ楽しみにして頂けたら嬉しいです。今のEBiDANの良さや全てが詰まっている楽曲とパフォーマンスになっていると思います。

（文＝リアルサウンド編集部）