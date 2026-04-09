日東紡績<3110.T>＝大幅高で破竹の５陽連（５連続陽線）。一時２万６２９０円まで駆け上がり、５営業日で６０００円以上も水準を切り上げた。世界シェア９割ともいわれるスペシャルガラス（特殊ガラス繊維）が売上高の主柱を占める看板製品だが、生成ＡＩ市場の急拡大を背景にデータセンター内に設置されるＡＩサーバー向けで収益機会を劇的に高めている。ＡＩサーバーで使う先端半導体は耐熱性を持ち、信号が劣化しない特殊な基板材料が必要だが、日東紡の手掛けるスペシャルガラスがその需要を丸呑みしており、生成ＡＩ全盛時代のグローバルニッチトップとして国内外ファンド筋の視線が集中しているもようだ。２６年３月期営業利益は期中２回にわたる上方修正を行い、前の期比２２％増の２００億円と過去最高を大幅更新する見通し。２７年３月期も２ケタの利益成長が視野に入る。また、台湾の電子材料・樹脂製品大手、南亜プラスチックとスペシャルガラスの織布製造で協業するなど、業容拡大に向けた提携戦略にも余念がない。



インターアクション<7725.T>＝大幅高で５連騰。年初来高値を更新した。８日の取引終了後に、取引先からイメージセンサ検査関連製品の大口受注を獲得したと発表したことが好感されている。受注金額は２２億７８００万円で、２６年６月から２７年２月に売り上げ計上する予定。なお、２６年５月期業績予想に与える影響はないとしている。



ＧａｍｅＷｉｔｈ<6552.T>＝物色人気にストップ高。８日取引終了後、第３四半期累計（２５年６月～２６年２月）連結決算を発表。売上高は３１億３３００万円（前年同期比２４．０％増）、営業損益は１億８８００万円の黒字（前年同期２億１７００万円の赤字）となった。営業損益は通期予想のレンジ（損益トントン～１億円の黒字）を上回っており、これが好感されている。ゲーム情報サイトを手掛ける主力の「メディア」事業でＰＶ単価が改善し、広告収入が増加。ｅスポーツのプロチームを運営する「ｅスポーツ・エンタメ」事業では高額な大会賞金収入が発生したほか、タイアップ案件の獲得が好調だった。光回線事業を展開する「ＩＳＰ」事業では契約者数が順調に増加した。



カヤバ<7242.T>＝急伸。自動車部品製造を手掛け、衝撃を緩和する油圧緩衝器で世界屈指の実力を有するほか、建機用油圧シリンダーでは世界トップシェアを誇る。同社は８日取引終了後、９月末時点の株主を対象に１株を３株にする株式分割を実施することを発表。また、発行済み株式数の１９．５６％にあたる９８６万９８６４株の自社株を消却（６月２９日の予定）することも併せて開示、これらがポジティブサプライズとなり買いを呼び込んでいる。業績面では２６年３月期営業利益が前の期比５９％増の３６０億円を計画、過去最高を大幅に更新する見通しだ。２７年３月期はサスペンションなどバネの専業メーカーである知多鋼業を買収した際の、のれん益剥落もあって大幅な減益が予想されるが、一過性でこれは既に株価に織り込まれたとみてよさそうだ。売上高は引き続き増収基調が見込まれ、利益面でも業容拡大効果が今後徐々に反映される可能性が高い。配当利回りが３％を超え、ＰＥＲやＰＢＲなど投資指標面での割安さが際立っていることも買いを誘引している。



エービーシー・マート<2670.T>＝切り返し急で新高値。８日の取引終了後に発表した２７年２月期の連結業績予想で、売上高４００８億円（前期比５．９％増）、営業利益６５６億円（同３．７％増）、純利益４６４億円（同０．１％増）と増収増益を見込み、年間配当予想を前期比５円増の８０円とした。国内で３６店舗の新規出店と５０店舗程の改装を計画するほか、海外では韓国を中心に４カ国で２６店舗の新規出店と２０店舗の改装を計画。また、健康意識の高まりによる需要の拡大を見込み、ランニングシューズとウォーキングシューズの販売を強化するほか、ハンズフリーシューズのバリエーションの増加や、ライフスタイルカジュアル商品の販売強化にも取り組み売り上げの拡大を狙う。２６年２月期決算は、売上高３７８６億２４００万円（前の期比１．７％増）、営業利益６３２億８７００万円（同１．２％増）、純利益４６３億４６００万円（同２．２％増）だった。



ＦＩＸＥＲ<5129.T>＝急反発でストップ高。８日の取引終了後に、機密性の高い情報や独自のノウハウを外部に出すことなく、組織内で活用できるオンプレミス型生成ＡＩ「Ｓｏｖｅｒｅｉｇｎ ＧａｉＸｅｒ（ソブリンガイザー）」の正式受注を開始したと発表しており、これを好感した買いが流入している。同製品は「機密性」「データ主権（デジタル・ソブリンティ）」に重点を置いた製品。外部とのネットワーク接続を制限し、機密データを制限した環境で生成ＡＩを利用したい組織向けに、大規模言語モデルを含む生成ＡＩを実運用で高速に動作させることを目的としたワンストップ提供を行うとしており、提供はハードウェアと同社ソフトウェアを一体化した検証済み構成で納品し、導入から運用までを支援する。



※未確認情報が含まれる場合があります。株式の売買は自己責任に基づいて、ご自身でご判断ください。



出所：MINKABU PRESS