「努力義務」ではない！ 道交法が定める自転車の合図

自転車に乗っている際、右左折で腕をピシッと出す「手信号」。どこか懐かしい光景にも思えますが、実は現代でも道路交通法で厳格に定められた「義務」であることをご存じでしょうか。

【覚えていますか？】これが減速・停止、徐行・停止の手信号です（写真で見る）

そもそも、ウインカーなどの灯火類を備えない一般的な自転車にとって、手信号は周囲に自らの進路を伝える基本的な手段です。

これは決して推奨されるマナーといったレベルではなく、道路交通法第53条および道路交通法施行令第21条により、自転車を含む車両の運転者に「合図をする義務」が定められています。

具体的には、右左折をする地点の30m手前（徐行や停止はそれを行おうとする時）から、その行為が終わるまで継続して合図を出さなければなりません。

合図の方法も定められており、右折の際は「右手を水平に伸ばす」か「左手を垂直に上に曲げる」、左折の際はその逆、停止の際は「右手または左手を斜め下に下ろす」などとされています。

これらの合図義務に違反した場合には、道路交通法違反（合図不履行）として、5万円以下の罰金の対象となる可能性があります。

しかし、片手運転による転倒リスクを抱えてまで、なぜこのアナログな動作が法律で守られ続けているのでしょうか。そこには、ハイテクな安全装備をも凌駕する、自転車ならではの「生存戦略」が隠されていました。

周囲に自らの意図を明確に伝える、手信号が持つ「本来の役割」とは何なのでしょうか。

アイコンタクトより確実？ 進路を「視覚的に伝える」重要性

車を運転する立場からすると、自転車の動きは予測しづらいものです。特に交差点での急な進路変更は、重大な事故に直結します。



特に交差点では「手信号」が重要に（画像：写真AC）



手信号は、後続車や周囲の交通に対して、自転車がこれから右左折や停止をしようとしていることを視覚的に伝えるための合図です。自転車には一般に方向指示器がないため、今なお道路交通法でその方法が定められています。

人間の腕という「大きな物体」が動く視覚的なインパクトは、後続車のドライバーに対して「これから曲がります」という意思表示として伝わります。周囲の車両に注意を促し、適切な車間距離や速度を保つきっかけを作ることは、混雑した道路を安全に走るための知恵といえます。

もちろん、交通状況や路面状態によっては片手運転が危険な場面もあります。そのため、十分に減速したうえで安全に合図を行い、必要に応じていったん停止して周囲を確認することが重要です。基本は「周囲に意思を伝える」ことが、自分の身を守る最大の防御策といえます。

ハイテクな安全装備が進化する一方で、最後は「人の手」による意思表示が最も信頼されるのです。次に自転車で角を曲がる際は、周囲の状況を確認したうえで、スマートに腕を出してみる価値はあるでしょう。