timelesz・HANAら、新音楽番組「STAR」出演アーティスト12組発表 あの＆トラジャ松倉海斗が初代ナビゲーターに
【モデルプレス＝2026/04/09】フジテレビでは、4月16日より上垣皓太朗（フジテレビアナウンサー）がMCを務める新音楽番組『STAR』（毎週木曜日19時〜20時）がスタート。このたび、初回2時間生放送スペシャルに出演するアーティスト12組が決定した。
【写真】timelesz新メン「濡れ髪がセクシー」リムレスメガネ姿でUSJ降臨
ドーム公演を成功裏に終え、各メンバーもドラマやバラエティーに引っ張りだこで、冠番組はゴールデン帯に昇格。今、押しも押されもせぬ人気者・timeleszが初回に駆けつけることが決定。冠番組『タイムレスマン』（毎週金曜日21時58分〜22時52分）のゴールデン初回スペシャルをに控える中、新曲「GOOD TOGETHER」をパフォーマンスする。
そしてもう1組、人気者のHANAも登場。デビューから1年、リリースしたすべての楽曲がチャートを席巻。7曲が1億回再生を早くも突破するという記録を打ち立て、全国ホールツアーのチケットは争奪戦。そんなHANAが「Bad Girl」を披露する。さらに2026年約14年ぶりに活動を再開したレミオロメンが、15年ぶりにフジテレビ音楽番組に登場。ヒット曲「南風」とテレビ初披露の新曲「100億の承認欲求」をスペシャルメドレーで歌い上げる。
韓国からは、20周年イヤーを締めくくる日産スタジアム2DAYS公演を4月25日、26日に控えるレジェンド・東方神起、そしてデビューから2年5ヶ月で、K-POPボーイズグループ最速となる東京ドーム公演3DAYS開催を果たしたRIIZEの2組が登場する。
2025年「倍倍FIGHT!」のヒットで『NHK紅白歌合戦』に出場し、ブレイクを遂げたCANDY TUNEはメンバーから世界中の人に向けたバースデーソング「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」を披露。乃木坂46は5期生・池田瑛紗が初表題曲センターを務め、5月の東京ドーム公演で卒業するキャプテン梅澤美波のラスト参加シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」を歌唱する。
そしてanoは自身が主演し、書き下ろしたドラマの主題歌「愛晩餐」を、アイナ・ジ・エンドは4月5日より放送中のTVアニメ『ONE PIECE』エルバフ編のオープニング主題歌「ルミナス-Luminous」を『ONE PIECE』特別映像と共に披露。メンバーそれぞれがドラマにCMにバラエティーに大忙しなTravis Japanは「陰ニモ日向ニモ」を、「THE WINTER MAGIC」が驚異的な売り上げ枚数を記録し、2025年年間Billboard JAPANシングル・セールス・チャートで首位に輝いたINIは「All 4 U」をパフォーマンスする。
さらに、サンリオ人気キャラクターで、2026年デビュー30周年を迎えたポムポムプリンがスタジオに登場。放送当日となる4月16日は、なんとポムポムプリンの誕生日。生放送でにぎやかにお祝いする予定だ。多彩なラインナップを見た上垣アナは「豪華な皆さんが初回ゲストに決まり、大変緊張しておりますが、何を話そうかワクワクしている自分もいます。2時間、燃え尽きるまで頑張るつもりです」と意気込む。
音楽番組といえばこれまで多くの名カバーが誕生してきた。名曲を再発見したり、アーティストの新しい一面が垣間見えたり、斬新な解釈に驚いたり、世代を超えて楽しまれてきた多くのカバー曲が存在する。
そこで今回は、フジテレビにある珠玉の名カバーをVTRで振り返るコーナーも実施。秦基博がカバーしたaikoの「カブトムシ」、BE:FIRSTがカバーした宇多田ヒカルの「Automatic」など。まだまだ驚くようなカバー曲を一挙に届ける。そしてこの夜、デビュー25周年のCHEMISTRYが安室奈美恵の「Baby Don’t Cry」のカバーを生披露。この名曲を2人はどんな表現で歌い上げるのか。
MC上垣アナとタッグを組むSTARナビゲーターも決定。2時間スペシャルの前半はanoこと「あのちゃん」、後半はTravis Japanの松倉海斗が務める。あのちゃんは、独特の存在感やコメントで、松倉は愛されキャラでバラエティー番組などでも活躍中。果たしてそれぞれが上垣アナとどんな化学反応を見せるのか（modelpress編集部）
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◆timeleszら、音楽番組「STAR」に出演
ドーム公演を成功裏に終え、各メンバーもドラマやバラエティーに引っ張りだこで、冠番組はゴールデン帯に昇格。今、押しも押されもせぬ人気者・timeleszが初回に駆けつけることが決定。冠番組『タイムレスマン』（毎週金曜日21時58分〜22時52分）のゴールデン初回スペシャルをに控える中、新曲「GOOD TOGETHER」をパフォーマンスする。
韓国からは、20周年イヤーを締めくくる日産スタジアム2DAYS公演を4月25日、26日に控えるレジェンド・東方神起、そしてデビューから2年5ヶ月で、K-POPボーイズグループ最速となる東京ドーム公演3DAYS開催を果たしたRIIZEの2組が登場する。
◆CANDY TUNE＆乃木坂46も登場
2025年「倍倍FIGHT!」のヒットで『NHK紅白歌合戦』に出場し、ブレイクを遂げたCANDY TUNEはメンバーから世界中の人に向けたバースデーソング「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」を披露。乃木坂46は5期生・池田瑛紗が初表題曲センターを務め、5月の東京ドーム公演で卒業するキャプテン梅澤美波のラスト参加シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」を歌唱する。
そしてanoは自身が主演し、書き下ろしたドラマの主題歌「愛晩餐」を、アイナ・ジ・エンドは4月5日より放送中のTVアニメ『ONE PIECE』エルバフ編のオープニング主題歌「ルミナス-Luminous」を『ONE PIECE』特別映像と共に披露。メンバーそれぞれがドラマにCMにバラエティーに大忙しなTravis Japanは「陰ニモ日向ニモ」を、「THE WINTER MAGIC」が驚異的な売り上げ枚数を記録し、2025年年間Billboard JAPANシングル・セールス・チャートで首位に輝いたINIは「All 4 U」をパフォーマンスする。
さらに、サンリオ人気キャラクターで、2026年デビュー30周年を迎えたポムポムプリンがスタジオに登場。放送当日となる4月16日は、なんとポムポムプリンの誕生日。生放送でにぎやかにお祝いする予定だ。多彩なラインナップを見た上垣アナは「豪華な皆さんが初回ゲストに決まり、大変緊張しておりますが、何を話そうかワクワクしている自分もいます。2時間、燃え尽きるまで頑張るつもりです」と意気込む。
◆歴代の名カバーを振り返るVTR企画も
音楽番組といえばこれまで多くの名カバーが誕生してきた。名曲を再発見したり、アーティストの新しい一面が垣間見えたり、斬新な解釈に驚いたり、世代を超えて楽しまれてきた多くのカバー曲が存在する。
そこで今回は、フジテレビにある珠玉の名カバーをVTRで振り返るコーナーも実施。秦基博がカバーしたaikoの「カブトムシ」、BE:FIRSTがカバーした宇多田ヒカルの「Automatic」など。まだまだ驚くようなカバー曲を一挙に届ける。そしてこの夜、デビュー25周年のCHEMISTRYが安室奈美恵の「Baby Don’t Cry」のカバーを生披露。この名曲を2人はどんな表現で歌い上げるのか。
MC上垣アナとタッグを組むSTARナビゲーターも決定。2時間スペシャルの前半はanoこと「あのちゃん」、後半はTravis Japanの松倉海斗が務める。あのちゃんは、独特の存在感やコメントで、松倉は愛されキャラでバラエティー番組などでも活躍中。果たしてそれぞれが上垣アナとどんな化学反応を見せるのか（modelpress編集部）
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