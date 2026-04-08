なでしこジャパン、アジア杯で得点量産の清家貴子がアメリカ遠征不参加に…追加招集はなし
日本サッカー協会（JFA）は8日、アメリカ遠征に臨むなでしこジャパン（日本女子代表）において、MF清家貴子（ブライトン／イングランド）がケガのため不参加となったことを発表した。
先月まで開催されていたAFC女子アジアカップオーストラリア2026で2大会ぶり3度目の優勝を果たし、来年開催されるFIFA女子ワールドカップの出場権も獲得したなでしこジャパン。ニルス・ニールセン前監督の契約満了に伴う退任が発表された中、今月には狩野倫久監督代行指揮のもとでアメリカに遠征し、女子サッカー界屈指の強豪として知られるアメリカ女子代表との3連戦を戦う。
初戦を日本時間12日に控える中、ウィメンズ・スーパーリーグのブライトンで活躍し、アジアカップでも得点を量産した清家の不参加が決定。また、追加招集がないことも併せて発表されている。
アメリカとの3連戦は、第1戦が日本時間12日（日）の6時30分、第2戦が15日（水）の11時、第3戦が18日（土）の10時キックオフ予定。試合の模様はABEMAにて無料生中継される。
先月まで開催されていたAFC女子アジアカップオーストラリア2026で2大会ぶり3度目の優勝を果たし、来年開催されるFIFA女子ワールドカップの出場権も獲得したなでしこジャパン。ニルス・ニールセン前監督の契約満了に伴う退任が発表された中、今月には狩野倫久監督代行指揮のもとでアメリカに遠征し、女子サッカー界屈指の強豪として知られるアメリカ女子代表との3連戦を戦う。
アメリカとの3連戦は、第1戦が日本時間12日（日）の6時30分、第2戦が15日（水）の11時、第3戦が18日（土）の10時キックオフ予定。試合の模様はABEMAにて無料生中継される。