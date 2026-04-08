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リセールが高くなるのは「屋根革」だった。中古車査定で有利になる車のオプション選びとはつまりこういうこと

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」が「【付けてはいけないオプション】車を買う時に選ぶべきリセールが良くなるおすすめオプション･付けると後悔する避けるべきオプションを解説します。カーナビ･サンルーフ･本革･ボディカラー･ドアバイザーなど」を公開した。



新車購入時に勧められるままオプションを追加して総額が膨らむのを防ぐため、リセールバリューの観点からつけるべき装備と避けるべき装備の核心を解説した。



動画の前半では、車の購入頻度が低いため商談時に不要な装備まで盛り込んでしまうケースが多いと指摘。リセール時に有利になる付けた方がいいオプションとして、白や黒の無難なボディカラーや純正ナビを挙げた。「迷ったらメーカーオプションは買い」「ディーラーオプションはステイ」という明確な判断基準を提示し、発注時にしか選べないメーカーオプションの重要性を説いた。また、中古車業界で「屋根革」と呼ばれるサンルーフや本革シートは、売却時にプラス査定になりやすいと解説した。



中盤からは、付けない方がいいオプションとして白黒以外の有償カラーに言及。「どんなに高くてもリセールにおいてはマイナス査定になることが多い」と指摘し、購入時と売却時の双方でコストがかかるリスクを明かした。さらに、高額なプレミアムオーディオやフロアマットについても、ディーラーオプションはリセール価格に加点されることがほぼない事実を説明し、自身の所有欲とコストのバランスを見極める必要性を促した。



終盤には、「みなさんだいたい付けてます」と提案されがちなドアバイザーについて言及。雨の日に窓を開けない非喫煙者にとっては、風切り音の原因や視界の妨げになるとし、不要な装備であると一蹴した。

車のオプション選びは、購入時の満足度だけでなく手放す際の価値も考慮することが重要である。リセールの仕組みと業界の裏側を理解することで、より賢い車選びができるという知見を提供する内容となっている。