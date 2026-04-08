あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」が、スイーツ「フラッペ」シリーズの第2弾として、原宿系動画クリエイターのしなこさんが監修した「飲むブルーベリーヨーグルトッペ」を4月8日に発売開始します。

【写真】しなこコラボ限定すし皿のデザインは…かわいい！ 見逃さないで、チェック！

3月18日に発売を開始した「フラッペ」シリーズは、混ぜて楽しむひんやりスイーツ。第1弾では「飲むストロベリッぺ」と「飲むバニラッぺ」が登場しました。

「“まぜまぜ”フラッペ宣伝部長」を務めるしなこさんが監修した「飲むブルーベリーヨーグルトッペ」は、ブルーベリーのフルーティーさとヨーグルトの爽やかさがマッチした味わい。

3月に行われた同商品の発表会で、しなこさんは、「飲むブルーベリーヨーグルトッペ」について、「皆さんに愛されるフラッペを作りたいと思って頑張りました。味はもちろんですが、カラーリングにもこだわりました」と説明。トッピングになっているカラフルな「シュガーパール」は、しなこさん自身が、10種類以上の候補の中からセレクト。ボディーの色も、スイーツの商品開発部のスタッフと一緒にピンクに調整していったということです。

数量は40万食限定で、完売次第終了。価格は380円〜（税込み）です。

また、しなこさん監修フラッペの販売を記念して、「しなこコラボ限定すし皿2種セット」と「スシローで使えるお食事券5000円分」が当たるキャンペーンも行われます。

※価格は店舗によって、異なります。

