海外記者がXで発表

米大リーグ、ブルージェイズが日本人投手と契約を結ぶ可能性が浮上し、反響が広がっている。ドジャース戦前のニュースに、ネット上の野球ファンからは驚きの声が漏れた。

騒然となったのは6日（日本時間7日）、全米野球記者協会（BBWAA）に所属するフランシス・ロメロ記者がXに投稿した一報だった。

文面で「日本人の右腕・金城朋弥がトロント・ブルージェイズと現行の国際契約期間中に合意に達した。身体検査を待つ段階だ」と発表。投稿には選手本人が握手を交わす1枚も添えられていた。

ドジャースとの3連戦の初戦前、日本では7日午前0時を回ったタイミングでの一報。X上のファンからは「深夜の頭パニック状態w」「なんと…!!」「これはびっくりした」「契約まじか」との反応が上がった。

金城は沖縄出身。中部商業高、日本文理大を経て、四国アイランドリーグの高知入りも昨季限りで自由契約に。ロメロ記者は「23歳で、速球が97マイル（約156キロ）に達し、チェンジアップ、カーブボール、シンカーも武器としている」と綴っている。



（THE ANSWER編集部）