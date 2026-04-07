「阪神９−３ヤクルト」（７日、甲子園球場）

阪神の才木浩人投手がセ・リーグ記録を達成した。八回２死でサンタナを見逃し三振に取り、１６奪三振とした。１試合の最多奪三振のセ・リーグ記録は、巨人の金田正一や阪神の江夏豊、広島の外木場義郎など８人が記録した１６奪三振で並んだ。才木は８回１０５球５安打３失点１６奪三振の内容だった。

ヒーローインタビューで才木は、記録について「いや、知らなかったです」と明かし、花束を受け取った場面でキョトンとした顔を問われると「何？って思ってました」と笑った。「真っすぐもフォークも良かった。でも何より野手の方々がたくさん打ってくれたので。捕手とのやり取りの中で三振がたくさん取れているのはすごくいいことだと思うので、継続していけたら」と、うなずいた。

８回でマウンドを降りたことについては「記録が何も分かってなかったんで。１００球いってたんで交代か、みたいな感じでした」と振り返った。

試合後、藤川監督は記録について「それはもう反省ですね。こちらがね。僕が申し訳ないと。僕が知らなかったというか、九回投げてもよかったかなというところは、本当に才木に申し訳ないなと思いますけど」と反省を口に。「ピッチングとしては素晴らしいものがありましたので、また次回以降、１００球も超えていましたので、記録よりも未来に向けてどんどんよくなる方が重要かと思いますね」とさらなる飛躍に期待した。

１試合の最多奪三振のセ・リーグ記録は１６。これまで巨人の金田正一や阪神の江夏豊、広島の外木場義郎など８人が記録していた。