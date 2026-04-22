阪神の才木浩人が先発し、5回6失点と苦しんだ。自責点6はキャリアワーストだった。立ち上がりの初回、2回はいずれも走者を出しながら無安打に抑えた。しかし、3点の援護をもらった3回に牧秀悟に右越え2ランを浴びて失点。さらに5回には5安打の集中打で一挙4点を失った。リードを守り切れず、5−6と逆転を許した。21日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、斎藤雅樹氏が才木浩人の投球内容に言及した。「甘く入る